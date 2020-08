Melania jih je končno pokazala javnosti #foto

Ko je prva dama slovenskih korenin Melania Trump oznanila, da načrtuje znatnejšo prenovo slovitih vrtov poimenovanih Rose Garden, se je nad njo usul plaz kritik. Projekt, s katerim je želela izboljšati videz ene najbolj ikoničnih lokacij, je razjezil številne Američane, ki se jim je zdelo skrajno neprimerno, da se v času pandemije koronavirusa ukvarja z vrtovi.

Melania s prenovo pustila v Beli hiši svoj pečat

A Trumpova se ni dala motiti, saj je projekt stekel po načrtih, njegov končni videz pa je za javnosti razkrila danes. Vrt, ki se sicer nahaja tik ob ovalni pisarni (glavna pisarna ameriškega predsednika, op.p.), je bil prvič oblikovan leta 1913, v šestdesetih letih ga je nato prenovila nekdanja prva dama Jacqueline Kennedy. Svoj pečat v Beli hiši pa bo pustila tudi slovenska prva dama.

Spremembe, ki si jih je zamislila Melania vključujejo obnovo prvotnih živih mej in postavitev novih rožnih grmov vrtnic s katerimi je Melania želela vrt povrniti v stanje in izgled, kot so si ga zamislili v času predsednikovanja Johna F. Kennedyja. Cvetlične aranžmaje krasijo vrtnice v kremnih, svetlo rumenih in belih odtenkih. Slednje - bele vrtnice - imajo globlji pomen, saj so jih posadili v čast obiska papeža Janeza Pavla II., ki je belo hišo obiskal leta 1979.

Del travnate površine so zamenjali apnenčasti tlakovci, ki bodo kmalu okrašeni z umetniško instalacijo, so povedali v Beli hiši. Kot je že ob oznanitvi prenove povedala Melania, bodo prenovljeni vrtovi predstavljali upe za svetlejšo prihodnost. Vrt je sicer že vso zgodovino služil kot kulisa za govore številnih predsednikov, vključno z njenim možem, Donaldom Trumpom.

