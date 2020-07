Američani spet besnijo nad Melanio Trump

Bela hiša je pred kratkim sporočila, da prva dama slovenskih korenin Melania Trump načrtuje "znatnejšo prenovo" slavnega vrta Rose Garden, ob čemer so sporočili, da gre za "težko pričakovan projekt", ki bo "izboljšal videz ene najbolj ikoničnih lokacij". Trumpova si želi, da bi se videz vrta bolje približal ideji iz 60. let.

A njena poteza je ponovno ujezila številne Američane, ki se jim zdi skrajno neprimerno, da se v času pandemije novega koronavirusa, ki je pokopal skoraj 150 tisoč Američanov, in ko je "celotna država sredi krize", ukvarja z vrtovi.

"Skoraj 150 tisoč mrtvih, 18 milijonov brezposelnih, Melania pa se loteva prenove vrtov, medtem ko njen mož ne počne ničesar, da bi omilil bolečino in trpljenje," je zapisal neki tviteraš, s čimer so se strinjali še mnogi drugi.

Prva dama je svojo potezo sicer opravičila z besedami, da bodo "prenovljeni vrtovi predstavljali upe za svetlejšo prihodnost".

Govore so na vrtu Rose Garden imeli številni ameriški predsedniki, vključno s trenutnim. Foto: Getty Images

Vrt je priljubljena lokacija za novinarske konference, predvsem v času pandemije novega koronavirusa. Foto: Getty Images

Nekateri so šli še dlje in jo primerjali z nekdanjo kraljico Francije in Navare, Marijo Antoaneto, ker se je ta na pritoževanje ljudstva, da nimajo česa jesti, ravnodušno odzvala: "Če nimajo kruha, naj pač jedo potico".

Primerjavo je prva tvitnila nekdanja kalifornijska kongresnica Katie Hill, njen tvit pa je dobil že več kot 33 tisoč všečkov.

Drugim pa se prenova zdi brezčutna predvsem zaradi množičnih protestov v ZDA proti rasizmu, ki še niso pojenjali po smrti Georgea Floyda.

Melania želi Rose Garden povrniti v stanje, kot so si ga zamislili v času predsednikovanja Johna F. Kennedyja. Foto: Getty Images

Vrt je sicer že vso zgodovino služil kot kulisa za govore številnih predsednikov, vključno z njenim možem, Donaldom Trumpom. In prav to je njen argument o prenovi, ko je tvitnila:

"Tudi v najtežjih časih so Bela hiša in vrtovi Rose Garden simbol moči in kontinuitete. Z velikim zadovoljstvom najavljam načrte za prenovo in restavracijo tega ikoničnega prostora, s katerim bomo ohranili njegovo zgodovino in lepoto za prihajajoče generacije."

Even in the most difficult times, the @WhiteHouse Rose Garden has stood as a symbol of strength & continuity. Today, it is my pleasure to announce our plans to renew & restore this iconic space so that we preserve its history & beauty for generations to come.