Bo Slovenija ena od gospodarskih zmagovalk vojne v Ukrajini?

Po nemških analizah je državam srednje in vzhodne Evrope, tudi Sloveniji, koristilo zmanjševanje gospodarskega sodelovanja med Evropo in Rusijo. Nemčija tako po ugotovitvah nemških gospodarstvenikov trenutno beleži nov vrh blagovne menjave s partnericami v vzhodni Evropi (če odštejemo Ukrajino, Rusijo in Belorusijo).

Po nemških analizah je državam srednje in vzhodne Evrope, tudi Sloveniji, koristilo zmanjševanje gospodarskega sodelovanja med Evropo in Rusijo. Nemčija tako po ugotovitvah nemških gospodarstvenikov trenutno beleži nov vrh blagovne menjave s partnericami v vzhodni Evropi (če odštejemo Ukrajino, Rusijo in Belorusijo). Foto: Guliverimage

Zahodna podjetja reorganizirajo svoje dobavne verige in trgovinske tokove. Želijo ali morajo postati neodvisni od Rusije in Kitajske. To odpira nove priložnosti za vlagatelje – zlasti v srednji in vzhodni Evropi, piše nemški medij Focus.

Ko je izbruhnila vojna Rusije proti Ukrajini, so bile številne nemške vzhodne sosede, pa tudi države v osrednji Aziji, na hitro razglašene za problematične, ker da so preveč gospodarsko odvisne od Rusije.

Toda zdaj se dogaja ravno nasprotno. Gospodarstva srednje in vzhodne Evrope so se po gospodarski rasti prebila na prva mesta v Evropi. Poljska, Hrvaška, Slovenija, Litva, Madžarska in Romunija so med letoma 2019 in 2022 uspele povečati realno gospodarsko proizvodnjo bistveno bolj kot večina držav EU. Od začetka vojne v Ukrajini jim je koristila pospešena ukinitev trgovine z Rusijo in Kitajsko, piše Focus.

Nemčija trenutno beleži nov vrh blagovne menjave s partnericami v vzhodni Evropi (z izjemo sprtih strani in Belorusije), ugotavlja odbor nemškega gospodarstva za Vzhodno Evropo. Združenje 350 velikih nemških podjetij v imenu nemške industrije posluje z 29 državami srednje in vzhodne Evrope, jugovzhodne Azije, južnega Kavkaza in srednje Azije.

Poljska je peta največja gospodarska partnerica Nemčije, pred Italijo. Češka je prehitela Veliko Britanijo in je zdaj med desetimi največjimi partnericami Nemčije. Močno se je povečala tudi menjava z Madžarsko, zaradi nahajališč surovin pa postaja osrednja Azija za Zahod vse pomembnejša.

Nemška gospodarska zbornica v tujini (AHK) v Varšavi je nedavno poročala, da se je število povpraševanj zainteresiranih podjetij o širitvi njihove lokacije na Poljsko podvojilo. Očitno se uporablja bolj znano področje v EU in bližina nemškega trga.

Podjetja imajo rada relativno veliko in dobro usposobljeno delovno silo. Primer: Bosch je preselil svojo tovarno toplotnih črpalk na Poljsko in tam vložil 250 milijonov evrov. Mercedes Benz želi svoje e-kombije izdelovati na Poljskem. Čeprav lahko dvomimo o politični usmeritvi vlade na Poljskem, pravni okvir na koncu določi EU.

V primerjavi s preostalim svetom nekateri kapitalski trgi v srednji in vzhodni Evropi leta 2023 kažejo precejšnjo relativno moč. Tudi če geopolitična tveganja ostanejo visoka, so trgi v osnovi zelo zanimivi. Da so se splošni pogoji izboljšali, med drugim kaže dejstvo, da so se znižali pribitke na donosnost, na primer za slovenske in poljske obveznice, še piše Focus.