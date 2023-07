Kdo je svetlolasec, ki ga je vzljubil Vladimir Putin

Če kdo, potem je rusko invazijo Ukrajine izredno dobro unovčil Jaroslav Dronov, pevec, ki je v Rusiji bolj znan po vzdevku Šaman. 31-letnik je v obdobju, ko je postajalo jasno, da se Rusija pripravlja na napad na sosedo, povsem obrnil ploščo in se iz ustvarjalca pretežno pop glasbe, ki je do takrat bolj ali manj sledil globalnim smernicam, dobesedno čez noč prelevil v patriotskega glasbenika, ki ima zelo močno podporo v Kremlju.

Na ruski različici YouTuba, ki ostaja ena redkih velikih zahodnih internetnih platform, ki po ruski invaziji Ukrajine ni postala nedostopna uporabnikom v Rusiji, je v zadnjih dneh na prvem mestu med najbolj vročimi videoposnetki pesem z naslovom Moj boj avtorja Šamana. Videospot za pesem, ki je v štirih dneh zbral 2,5 milijona ogledov, ob Šamanu oziroma Jaroslavu Dronovu prikazuje prizore ruskih vojakov iz okupiranih regij Ukrajine.

Kritiki Šamanu med drugim očitajo, da simbolika, ki jo izkazuje v svojih najnovejših videoposnetkih, postaja vse bolj nacionalistična. Foto: Shaman / Vkontakte

Ob tem, da je na spletu povzročila nemalo razburjenja, saj tako z naslovom kot določenimi deli besedila vleče vzporednice z zloglasnim Hitlerjevim manifestom Moj boj (Mein Kampf), gre za učbeniški primer pesmi, kakršne 31-letni Dronov izdaja zadnje leto in pol.

Ko je Rusija napadla Ukrajino, je Šaman tako rekoč čez noč postal narodni junak

Jaroslav Dronov je bil delu ruske javnosti bolj kot po svojih pesmih znan predvsem zaradi sodelovanja v ruskih različicah glasbenih resničnostnih oddaj X Factor in The Voice, pri čemer je bil precej uspešen. V obeh primerih se mu je zmaga izmaknila za las, dvakrat je osvojil drugo mesto.

Njegov pravi veliki preboj se je zgodil lani kmalu po tem, ko je Vladimir Putin izdal ukaz za ruski napad na Ukrajino. Dronov je na predvečer invazije, 23. februarja 2022, namreč izdal pesem z naslovom Vstanem, s katero je po lastnih besedah želel počastiti vse ruske vojake, ki so umrli med drugo svetovno vojno.

Patriotske pesmi glasbenika Šamana naj bi za širjenje nacionalnistične propagande in "učenje patriotizma" začeli uporabljati tudi pri pouku v nekaterih ruskih osnovnih šolah. To je prizor iz videoposnetka, ki ga je na svojem profilu na družbenem omrežju VKontakte objavil Šaman sam, prikazuje pa učenke in učence v eni od osnovnih šol v ruski republiki Mordoviji, ki med glasbeno vzgojo pojejo njegovo pesem. Foto: Shaman / Vkontakte

Pesem je v luči aktualnega dogajanja v Rusiji postala takojšnja uspešnica, še posebej zato, ker je za razširjanje skladbe prek svojega medijskega aparata poskrbel Kremelj. Vstanem je med drugim postala prva pesem v zgodovini, ki je bila v celoti predvajana na večernih poročilih na Rusija-1, drugem najbolj gledanem televizijskem kanalu v Rusiji, ki je pod neposrednim nadzorom ruske vladajoče politike.

Za Dronova oziroma Šamana je bil njegov glasbeni patriotizem, pa naj je bil resničen ali je šlo zgolj za pragmatizem, zadetek v polno. Deset dni po izdaji pesmi Vstanem je imel v Moskvi svoj sploh prvi večji koncert, bil je razprodan. Nato je odšel na koncertno turnejo po Rusiji, za zasebne nastope naj bi mu premožni naročniki kasneje plačevali tudi več kot 50 tisoč evrov.

Oder si je večkrat delil z Vladimirjem Putinom

S še eno patriotsko pesmijo z naslovom Jaz sem Rus, ki jo je izdal lani poleti in v kateri med drugim med vrsticami nakazuje, da je v Rusijo uperjen prst kolektivnega Zahoda, je Šaman dokončno postal tako imenovani "uradni pevec" posebne vojaške operacije, kot vojno v Ukrajini vztrajno označujejo v Kremlju.

Šaman na odru s Putinom zapoje rusko himno:

To je postalo očitno, ko je ruska vladajoča politika Dronova začela vabiti na pomembne slovesnosti, ki se jih je udeleževal tudi Vladimir Putin. Z ruskim predsednikom si je oder med drugim delil konec septembra lani na proslavi ob priključitvi štirih okupiranih ukrajinskih regij, takrat je zapel rusko himno. Znova se je v bližini Putina pojavil februarja letos, ko so v Moskvi na stadionu Lužniki obeležili prvo obletnico invazije na Ukrajino, zapel je pesem Vstanem.

Vseh ni prepričal, očitali so mu, da vojno izkorišča za lastne interese

Ob tem, da iz njegovih patriotskih videoposnetkov na ruskih družbenih omrežjih norce večkrat brijejo predvsem mlajši uporabniki, demografska skupina, ki jih patriotizem ter nasploh domača in globalna politika ne zanimajo najbolj, so se v zadnje leto in pol dela Šamana vtaknili nekateri ruski medijci, med drugim Vladimir Kiseljov, direktor nekdaj ene največjih (in nekdaj, preden se je vmešala država, monopolnih) ruskih medijskih korporacij RMG.

Pevcu je novembra lani med drugim očital, da svojega domnevnega patriotizma s kakšnim koncertom še ni pokazal v ukrajinskih regijah, ki si jih je priključila Rusija, temveč je prepeval zgolj v "matični" državi. V začetku tega leta je Dronov nato vendarle odpotoval in koncerta za vojake priredil v okupiranih Mariupolu ter Lugansku.