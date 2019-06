Daljša pot na Krk: namesto v kunah mostnino plačujejo v lipah

Člani reškega združenja za prevoz čez most, ki vodi na otok Krk, plačujejo v lipah, kar seveda povzroča nevšečnosti blagajnikom na cestninski postaji.

Nadzorne kamere kažejo zgoščen promet pred cestninsko postajo. Kot piše novilist.hr, daljših zastojev ni, so pa motoristi na samem mostu praktično blokirali promet. Nekateri vozniki poskušajo obrniti, a to samo poslabša pretočnost, poroča hrvaški spletni portal. Promet usmerja policija, ki poskuša pospešiti prehod čez cestninsko postajo, a za zdaj neuspešno.

Koliko motoristov je udeleženih v protestu in kako dolgo bo posledično trajala skorajšnja blokada mostu, hrvaški mediji ne poročajo.

Zakaj protestirajo?

Vožnja osebnega vozila prek kilometer in pol dolgega mostu stane 39 kun (pet evrov in pol). Za motorje je nižja, znaša 23 kun (dobre tri evre). Foto: STA Razlog za dogajanje so neuspešni pozivi k ukinitvi mostnine. Lokalna civilna iniciativa in politiki navajajo argumente, da je most edini dostop do otoka, poleg tega pa drugi mostovi do otokov niso plačljivi.

"To je diskriminacija, ker drugi mostovi do otokov - na primer na Pag, Murter, Vir in Čiovo - nikoli niso imeli mostnine niti cestnine," je nedavno za hrvaške medije dejal predstavnik iniciative Primorsko-goranski savez (PGS) Darijo Vasilić.

Minister jih ne sliši, mostnina se draži

Glas lokalcev je segel tudi do Zagreba. Poslanci v hrvaškem parlamentu so v zadnjem času večkrat razpravljali o tem, zakaj je most na Krk edini plačljivi most v državi. A resorni minister Oleg Butković iz HDZ za zdaj ne kaže volje za spremembe.

Nasprotno, mostnina se je sredi tega meseca - skupaj z vsemi ostalimi cestami v upravljanju državnih družb Hrvatske autoceste (HAC) in Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) - podražila za deset odstotkov, s 35 na 39 kun (okrog pet evrov in pol). Toliko stane vožnja prek kilometer in pol dolgega mostu za osebna vozila. Cena za motorje je nižja, znaša 23 kun (dobre tri evre).

"Gradnja mostu je že zdavnaj poplačana"

Da bi pokazali, da jima to ni všeč, sta vodstvi reških združenj motoristov BikeRice in BikeRi svoje člane pozvale k posebnemu protestu. Poslali sta jim naslednje sporočilo, ki so ga objavili mediji:

"29,6.2019, sobota, zbiranje v Milord pubu ob 8.30. Odhod proti mostu na Krk ob 9.30. Natočite gorivo pred odhodom, da ne izgubljamo časa, in pripravite lipe za plačilo mostnine."

Akcija deli uporabnike družbenih omrežij: nekateri so protest podprli, drugi so mnenja, da bodo po nepotrebnem ustvarili dodatne zastoje, kakšnega učinka pa ne bodo dosegli.

"Ta most so gradili naši starši. Gradnja je že zdavnaj poplačana. Protest je naš način, da opozorimo, da je treba ukiniti mostnino, saj je to edini tak primer na Hrvaškem," je danes za novilist.hr dejal eden od motoristov.