Kako ceneje do gotovine na Hrvaškem ali Madžarskem? #video

Menjalni tečaji, razni pribitki in storitve. Nekateri dvigajo denar, drugi menjavajo evre šele na dopustu, tretji tujo valuto kupijo v domači banki. Da počitnice ne bi bile še dražje kot sicer, smo za nasvet vprašali Zvezo potrošnikov Slovenije.

1. Dvignite denar brez konverzije

Tadej Boštjančič, svetovalec kontaktnega centra pri NLB, je priporočil, da nekaj nujne gotovine vzamete s seboj, preostali denar pa potrebi lahko dvignete na bankomatih oziroma plačilnih mestih. "Najbolje je čim več uporabljati plačilne kartice, saj so za uporabnika najugodnejše," je dejal.

Če ste v državi, kjer valuta ni evro (tak primer sta sosednji Hrvaška, kjer plačujete v kunah, ali Madžarska, kjer so valuta forinti), vam bankomat ponudi izbiro: lahko dvignete denar s pretvorbo v vašo valuto ali brez.

Vedno je bolje izbrati plačilo v lokalni valuti, brez pretvorbe. Brez pretvorbe bo znesek v lokalno valuto preračunan po tečaju vaše banke, če izberete pretvorbo, pa bo bankomat uporabil menjalni tečaj lastnika bankomata, ki pa je običajno manj ugoden.

2. Previdno v Španiji, Nemčiji, Grčiji

Finančna svetovalka Alina Meško je za oddajo Danes na Planetu pojasnila, kako je znotraj evroobmočja. "Ko ste znotraj EU-območja so nadomestila za dvig gotovine na bankomatu enaka kot doma. Vendar pa je treba biti pozoren, lastniki nekaterih bankomatov lahko zaračunajo dodatne provizije. To vas lahko stane dva evra ali več," je razložila in dodala, da sicer tovrstna nadomestila niso dovoljena, vendar pa se zaračunavanje kljub temu dogaja. Po informacijah Zveze potrošnikov Slovenije so takšni bankomati v Španiji, Nemčiji in Grčiji.

3. Ne dvigujte s kreditnih kartic

Denar je praviloma - tudi doma - bolje dvigovati na bankomatu z debetno kartico, ne s kreditno, saj je nadomestilo nižje.