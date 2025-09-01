Bi morali imeti okno spalnice ponoči zaprto? To je znano.

Številni ljudje spijo z odprtim oknom. A po študiji nemške univerze Johannesa Gutenberga v Mainzu to ni dobra ideja, ker obstaja jasna povezava med nočnimi hrupi in sproščanjem stresnih hormonov.

Ti stresni hormoni, kot je kortizol, lahko dolgoročno povzročijo celo povišano raven holesterola, visok krvni tlak in povečano obremenitev srčno-žilnega sistema, nemško znanstveno študijo povzema nemški medij Focus.

Znanstveniki: Tudi ko spimo, se naše telo odziva na hrup

Hrup z ulice, mimo vozeči avtomobili, rjovenje motorjev ali celo oddaljeni pogovori so prisotni v mnogih mestih, tudi ko so okna zaprta.

Če ponoči odprete okno, ti hrupi še bolj neposredno prodrejo v spalnico – in motijo ​​miren spanec. Čeprav se pogosto ne zbudimo zavestno, se naše telo še vedno odzove: naš srčni utrip in krvni tlak se zvišata, naš spanec pa postane plitvejši in manj miren.

Stanje budnosti v naši podzavesti

Eden od razlogov za te fizične reakcije je globoko v naši evoluciji. Naši predniki so bili še posebej odvisni od zvokov ponoči, da bi zaznali morebitne nevarnosti, kot so plenilci ali neznanci.

Če še vedno ne želite ostati brez svežega zraka, prezračite svoj dom v zgodnjih jutranjih urah ali ga ponovno prezračite pred spanjem, svetujejo nemški znanstveniki. Foto: Shutterstock

To stanje budnosti je še danes zasidrano v naši podzavesti. Tudi če mislimo, da smo dobro spali, je hrup morda spravil naša telesa v stanje pripravljenosti.

Prezračevanje doma pred spanjem

Če še vedno ne želite ostati brez svežega zraka, prezračite svoj dom v zgodnjih jutranjih urah ali ga ponovno prezračite pred spanjem. Druga možnost je, da čistilec zraka ali tih ventilator ustvarita prijetno notranjo klimo, ne da bi viri hrupa vstopili v spalnico, še piše Focus.