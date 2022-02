Alpska davčna oaza, iz katere so milijarde čez noč izpuhtele

Sorgschrofen je 1.636 metrov visoka gora, na vrhu katere je postavljen križ. Tukaj, na vrhu gore, je tudi edini ozemljski stik med vasico Jungholz in preostalo Avstrijo. Poleg tega je ta ozemljski pas širok manj kot meter.

Prometno odrezana od Avstrije

Vasica Jungholz, ki je uradno del avstrijske dežele Tirolske, s preostalo Avstrijo ni povezana z nobeno cesto. Če Jungholčani želijo priti v druge dele Avstrije, morajo potovati skozi Nemčijo oziroma Bavarsko.

Kot piše BBC, ni nič neobičajnega, če v Jungholzu, ki živi od smučarskega turizma, srečate turiste iz bližnjega Münchna ali Stuttgarta, ki mislijo, da so še vedno v Nemčiji. V vas, kjer je sredi zimske sezone do tri tisoč gostov, je malce po pomoti prišla tudi Nizozemka Elze Jan-Hoek.

Tirolci, ki jih drugi Tirolci nimajo za Tirolce

S starši je redno hodila na poletne počitnice na jug Bavarske, zato se je tudi odločila, da se bo preselila v Nemčijo. Tako je kupila restavracijo v Jungholzu in na koncu ugotovila, da je namesto v Nemčijo prišla v Avstrijo.

Videoposnetek Jungholza in njegove okolice:

Obiskovalce vasi na nemško-avstrijski meji sicer pričaka napis Grüß Gott im Land Tirol (sl. Lepo pozdravljeni v deželi Tirolski), a preostali Tirolci jih nimajo za Tirolce.

Vas je gospodarsko del Nemčije

Arnold Loll, direktor vlečnice v Jungholzu, ki se vsak dan skozi Bavarsko vozi na delo iz 20 kilometrov oddaljenega avstrijskega kraja, za vaščane pravi, da govorijo nemško narečje in da imajo nemško miselnost. "Sem Tirolec, toda to zame ni Tirolska," se je pridušal za BBC.

Avstrija in Bavarska sta se že leta 1868 sporazumeli, da bo Jungholz del nemškega gospodarskega območja. Večina domačinov je rojena v Nemčiji, saj je najbližja avstrijska porodnišnica preveč oddaljena. Vsi pa imajo avstrijski potni list.

Nemška hrana in avstrijski internet

Tudi zdravnike in zobozdravnike imajo vaščani v Nemčiji. Prav tako se s pijačo in hrano vas oskrbuje iz Nemčije, medtem ko sta telefon in internet priklopljena na avstrijsko omrežje. Imajo tudi dve različni poštni številki in do 90. let preteklega stoletja so imeli tudi dve različni telefonski mednarodni klicni kodi.

Ob izbruhu pandemije novega koronavirusa je Nemčija 14. aprila 2020 zaprla mejni prehod med Avstrijo in Nemčijo pri Jungholzu. Vasica je bila odrezana tako od Nemčije kot od Avstrije. Foto: Guliverimage

V vasi je osnovna šola, ne pa tudi srednja šola. Lahko pa vaščani obiskujejo 40 minut oddaljeno nemško srednjo šolo.

Pandemija jih je odrezala od sveta

Zaradi svojega nenavadnega položaja so imeli vaščani na začetku koronovirusne pandemije veliko težav. Pandemija je namreč vas še bolj osamila od preostanka Avstrije, na drugi strani pa je bavarska deželna policija na koncu vasi vzpostavila mejni nadzor. Vaščani so bili tako dobesedno odrezani od sveta.

Novembra 2020 je županji Karini Konrad uspelo doseči dogovor, da je Nemčija prebivalce vasi obravnavala, kot da bi bili nemški državljani. S tem jim je bil omogočen lažji dostop do testnih točk in središč za cepljenje proti covid-19.

Davčna oaza za Bavarce

"Odraščala sem v Jungholzu in za nas je bilo normalno, da nismo nekaj normalnega. V Nemčiji nam pravijo, da nismo Nemci, v Avstriji pa, da nismo Avstrijci. V vsakdanjem življenju nismo ne Avstrijci ne Tirolci, ampak Jungholčani," je za BBC povedala županja Jungholza.

Junghalz je bil tako kot Kleinwalsertal (ta je prav tako avstrijska enklava na nemškem ozemlju) dolga leta davčna oaza za nemške državljane. Tja je priteklo več milijard evrov premoženja nemških državljanov. Foto: Guliverimage

Jungholz ima tudi zanimivo zgodovino davčne oaze. Zaradi zakonskih lukenj je imela vasica nekaj časa največjo gostoto bank na svetu. To je bil bančni in davčni eldorado za Bavarsko. Nemški vlagatelji so v vas kar drli, saj so imeli veliko davčnih ugodnosti.

Kovčki, polni sumljivega denarja

Leta 2008 so imele vaške podružnice treh avstrijsk bank (Volksbank, Sparkasse in Raiffeisen Reutte) v svoji trezorjih spravljenih kar štiri milijarde evrov. To je bilo več, kot je znašal takratni tirolski deželni proračun.

Vas je postala alpski divji zahod, kamor so sredi noči prihajali avtomobili, polni kovčkov denarja sumljivega izvora. Davčna oaza avstrijskega (pol)otočka na nemškem ozemlju se je zaradi strožje evropske zakonodaje končala leta 2014.

Denar je izpuhtel, banke pa so odšle

Skoraj čez noč so vse te milijarde evrov iz bank v vasi izpuhtele, zato so morale zapreti svoja vrata. Ena od nekdanjih bank je zdaj umetniška galerija, v drugi so uredili apartmaje, tretja pa je še vedno naprodaj.