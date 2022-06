Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) ostro obsoja grožnje s smrtjo generalnemu direktorju RTVS Andreju Grahu Whatmoughu. Te so po njihovih navedbah opazili na ponedeljkovem shodu dela novinarjev RTVS. Kot so zapisali, je bilo na shodu namreč med drugim mogoče opaziti transparent, "ki je posredno pozival k obešanju Graha Whatmougha".

Novinarji Radiotelevizije (RTV) Slovenija imajo pravico izraziti svoje nestrinjanje z vodenjem RTV Slovenija, nikakor pa na takšne shode ne spadajo transparenti, ki pozivajo k nasilju in ubojem, so zapisali v združenju.

Od odgovornih na policiji in tožilstvu pričakujejo, da bodo zoper odgovorne ukrepali, stavkajoče novinarje na RTV Slovenija pa, da se bodo od takšnih dejanj jasno distancirali.

V združenju menijo, da je stavka na RTV Slovenija predvsem politično motivirana

V združenju dodajajo, da še naprej menijo, "da je stavka na RTV Slovenija predvsem politično motivirana in služi predvsem kot podpora novi vladi Roberta Goloba, da predčasno zamenja vodstvo RTV Slovenija in na njegovo mesto nastavi njej všečne in lojalne ljudi".

V združenju poudarjajo, da ima vodstvo RTV Slovenija tako zakonsko kot legitimno pravico, da na RTV Slovenija izpelje nekatere spremembe, na katere so tudi sami v zadnjih letih opozarjali, da so nujno potrebne.

Novinarski sindikati na RTV zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo

Koordinacija novinarskih sindikatov na RTVS s stavko zahteva novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS ter socialni dialog. Na pereče stanje v zavodu so opozorili tudi z javnim shodom na Trgu republike, kjer so skupaj s kolegi iz drugih novinarskih hiš in ob podpori mednarodnih novinarskih organizacij ter znanih obrazov slovenskega družbenega življenja od pristojnih zahtevali ukrepanje za ohranitev javnega servisa.