Vodstvo RTV presenečeno: Obžalujemo, da ...

Med ustvarjalci oddaje so tudi Marko Milenković, Tjaša Platovšek in David Urankar.

"Vodstvo RTV Slovenija je presenečeno nad nadaljevanjem stavke novinarskega sindikata RTV, ki je eden od treh reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija," so po tem, ko sta Sindikat novinarjev Slovenije in Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) napovedali, da bodo 20. junija nadaljevali stavko, zapisali v sporočilu za javnost.

Vodstvo RTV Slovenija med drugim sporoča, da so v času stavkovnih pogajanj na šestih sestankih ponudili številne predloge za uresničitev stavkovnih zahtev, a jih nasprotna stran ni sprejela.

Med drugim je vodstvo predlagalo konkretne rešitve za kadrovsko stisko v Informativnem programu Televizije Slovenija, s katerim bi lahko takoj zagotovili nemoten proces dela in s tem omogočili boljše delovne pogoje za zaposlene v tej enoti, so še zapisali.

Trdijo, da so novinarskemu sindikatu predlagali, da bi izvedli javne razpise za deset novih zaposlitev v Informativnem programu Televizije Slovenija, s čimer so se strinjali tudi uredniki uredništev tega programa. Kot pravijo, bi s tem lahko takoj razbremenili zaposlene v Informativnem programu Televizije, ki vsak dan ustvarjajo pomembne oddaje, kot so Dnevnik, Odmevi in druge. "Če bi stavkovna stran sprejela ponujeni predlog vodstva RTV Slovenija, bi bila v veliki meri razrešena ena ključnih stavkovnih zahtev, to je kadrovska politika," menijo v vodstvu RTV.

Obžalujejo, da so sindikati pogajalsko mizo zamenjali za ulico

Vodstvo je bilo v stavkovnih pogajanjih naklonjeno tudi iskanju rešitve za zagotavljanje novinarske avtonomije in neodvisne uredniške politike, kar je bila tudi ena od stavkovnih zahtev. Pristalo je na ustanovitev posebne delovne skupine, ki bi preverila domnevne primere kršitve standardov v Informativnem programu in o tem pripravila strokovno mnenje, ki bi bilo lahko v nadaljevanju podlaga za konkretne ukrepe.

Zapisali so, da obžalujejo, da je novinarski sindikat z zaostritvijo stavkovnih aktivnosti iskanje rešitev za pogajalsko mizo raje zamenjal za ulico ter zavod in njegove zaposlene oddaljil od skupnega cilja, tj. ustvarjanja kakovostnih informativnih vsebin.

Kljub napovedi novinarske stavke bo vodstvo v ponedeljek organiziralo delo tako, da bo v največji mogoči meri omejilo obseg programske škode. "Našim gledalcem, poslušalcem in bralcem bomo tako kot vsak dan zagotovili ustavno pravico do obveščenosti," so zagotovili in dodali, da bodo o morebitnih spremembah ponedeljkove programske sheme v njihovih medijih javnost pravočasno obvestili.

Zakaj so se odločili za nadaljevanje stavke?

Kot smo pisali včeraj, so se v stavkovnem odboru novinarskih sindikatov RTV odločili, da stavko v programih RTV nadaljujejo, in sicer 20. junija od 14. do 23. ure, istega dne pa bo o nadaljnjih programskih in kadrovskih zadevah razpravljal tudi programski svet RTV.

Za stavko so se odločili po tem, ko je generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough programskemu svetu predlagal krnitev in ukinitev nekaterih dopisništev v tujini, krčenje Informativnega programa in krepitev oddaje Panorama.

"Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough s svojimi pomočniki in z zgrešeno programsko politiko nadaljuje razgradnjo javnega medija in krni ugled javne radiotelevizije v javnosti, vodstvo RTV še povečuje negotovost z novimi predlogi krčenja Informativnega programa in s krepitvijo oddaje Panorama, ki po nobenih kriterijih ne ustreza programskim in profesionalnim standardom javnega RTV," so zapisali.

Dodali so, da so bili v stavkovnem odboru nad novico šokirani, saj predlagano zapiranje dopisništev v Moskvi, Berlinu, Bruslju ter Rimu in Vatikanu pomeni dokončen izbris informativnega programa, nadaljnje krnjenje zunanjepolitičnih vsebin na javni RTV in uničevanje poslanstva javnega medija.

Napovedali so tudi, da bodo istega dne ob 19. uri organizirali javni shod pred državnim zborom na Trgu republike in zahtevali nujnost ukrepanja pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalcev.