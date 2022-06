Carlova z RTVS: Tega ne bom delala niti mrtva!

Oddaja Panorama, ki obravnava izbrane dnevne dogodke iz Slovenije in sveta, je bila prvič na sporedu 30. maja na drugem programu TV Slovenija. Izmenjaje jo vodijo David Urankar, Liza Praprotnik in Andreja Gregorič. Še pred prvo oddajo je v javnosti dvignila veliko prahu. Gregoričeva je opozorila predvsem na žaljivke in hinavsko blatenje sodelavcev na RTV Slovenija.

Gregorčičeva je na Facebooku takrat zapisala, da je oddaja Panorama "prikladna iztočnica za posmeh in prezir, plazove žaljivk in zmerljivk, ki se vrstijo že kake štiri mesece. Pogosto so dodani zavajajoče interpretacije in podcenjujoči komentarji. Sem izdajalka, prasica, sem neumna, naivna, pokvarjena ... in še kaj in še kakšna. Raje ne bi naštevala še sočnejših označb, ki se mi jih lepi."

Pojasnila je, da oddajo pripravlja kolektiv od 20 do 30 novinarjev, ki so se odločili za poklicni izziv. Približno od tretjina do polovica ustvarjalcev prihaja z RTV, preostali so prišli od drugod. "Pa ne z določene strankarske televizije ali portala, kot se rado razglaša," je zapisala.

"Res je avdicija spustila v naš krog kar lepo skupino študentov, ki so prišli prvič v stik s televizijo, a manj, kot ima ena roka prstov, je takih, ki so se izkazali. Izkazali so vedoželjnost, radovednost, bistrost, iznajdljivost. In ti dobivajo možnost, da začnejo novinarsko pot, se kalijo in razvijajo. Zakaj je v tem kaj slabega? Zato, ker so laže vodljivi, berem in slišim. Ker bodo plasirali zgodbe, všečne določenemu političnemu nazoru. Mar res? A takšna, da je njihova uveljavljenost? Da smo na plači za nič dela. Jaz dobivam plačo za nič dela?" je izpostavila in dodala:

"Da se informativni program deli na levega in desnega. Nikoli nisem bila ne leva ne desna. In ne bom pustila, da me kdorkoli kamorkoli umešča. To je grdo podtikanje. Nisem po juhi priplavala. Če bo kdaj samo slutnja političnega predznaka, ne bom pristavljala svoje skledice."

Nekateri oddaje ne priznavajo zaradi "načelnosti", ne zaradi vsebine

Poudarila je tudi, da razume argumentirane pomisleke in se z nekaterimi celo strinja, ne more pa razumeti obrekovanja in podtikanj. Dodala je, da oddaje nekateri ne bodo priznavali že iz principa. "Ne zaradi vsebine, ampak zaradi 'načelnosti'. Mislim pa, da si zasluži(mo) vsaj priložnost," je zapisala.

Zapis je sklenila z besedami, da je stavka na RTV potrebna, ker veliko potez vzbuja skrb. "Niso pa za to, da se opozarja na zahteve ali stranpoti, dovoljena vsa sredstva. Med najmanj sprejemljivimi so tista, ki lažnivo in hinavsko blatijo sodelavce," je zapisala.