Novinarski sindikalisti na RTV nočejo oddaje Panorama

Med ustvarjalkami Panorame so tudi Ines Kočar, Liza Praprotnik in Karin Sabadin. Foto: Facebook/Panorama TVSLO

Generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough s svojimi pomočniki in z zgrešeno programsko politiko nadaljuje razgradnjo javnega medija in krni ugled javne radiotelevizije v javnosti, so prepričani v Sindikatu novinarjev Slovenije in Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Odziv vodstva RTV Slovenija še čakamo.

Potem ko je generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough jeseni sprejel škodljiv programsko-produkcijski načrt, s katerim je Informativni program TV Slovenija osiromašil in degradiral, programskemu svetu zdaj predlaga še krnitev in ukinitev nekaterih dopisništev v tujini, sporočata Sindikat novinarjev Slovenije in Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS)

"V stavkovnem odboru smo bili nad novico šokirani, saj predlagano zapiranje dopisništev v Moskvi, Berlinu, Bruslju ter Rimu in Vatikanu pomeni dokončen izbris informativnega programa, nadaljnje krnjenje zunanjepolitičnih vsebin na javni RTV in uničevanje poslanstva javnega medija," so zapisali.

S stavko bodo nadaljevali 20. junija

"Zato se je stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTV odločil, da stavko v programih RTV nadaljujejo, in sicer 20. junija od 14. do 23. ure, istega dne pa bo o nadaljnjih programskih in kadrovskih zadevah razpravljal tudi programski svet RTV," so napovedali.

Napovedujejo tudi, da bodo ob 19. uri organizirali javni shod pred državnim zborom na Trgu republike in zahtevali nujnost ukrepanja pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalcev.

"Stavko smo vodstvu RTV napovedali 23. maja, po več kot 14-dnevnih pogajanjih o novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji ter stabilni kadrovski politiki ni bil dosežen noben napredek, generalni direktor do zdaj tudi ni predlagal nobenih sprejemljivih rešitev stavkovnih zahtev," trdijo.

Od novega leta je uredništvo zapustilo več kot 30 novinarjev in novinark

Razmere v uredništvu Informativnega programa TV Slovenija so iz dneva v dan slabše, komunikacija je kaotična, so še zapisali in dodali, da je od novega leta zaradi negotovosti in slabih razmer uredništvo zapustilo že več kot 30 novinarjev in novinark.

Vodstvo še povečuje negotovost z novimi predlogi krčenja Informativnega programa TV Slovenija in s krepitvijo oddaje Panorama, ki po nobenih merilih ne ustreza programskim in profesionalnim standardom javnega RTV. "Zaposleni želimo s stavko izboriti pogoje, v katerih bosta delo in prispevek zaposlenih spoštovana in ustrezno plačana, s čimer branimo temelje javnega medijskega servisa," menijo.

To bi bilo po njihovo mogoče doseči z zagotavljanjem avtonomije, ustrezne kadrovske politike, spoštovanjem delavskih pravic in vključujočim delovnim okoljem ter z depolitizacijo in strokovnostjo organov javne radiotelevizije.

Obenem širšo javnost pozivajo, da jih pri tem podpre in s tem podpre tudi svobodo medijev in pravico do obveščenosti.