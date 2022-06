Na RTV zahtevajo nujno ukrepanje

Predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Helena Milinković je na shodu poudarila, da so dan stavke na RTV doživeli najhujšo obliko posega v novinarsko delo, cenzuro. Ob tem je spomnila na skrajšanje dnevnoinformativnih oddaj na nekaj minut in prepoved produkcije oddaje Tednik, za kar sta se odločila generalni direktor in odgovorna urednica RTVS.

Foto: Bojan Puhek

"Generalni direktor in odgovorna urednica nam ne zaupata, ves čas nas diskvalificirata," je dejala. Kot je izpostavila, je glavna zahteva novinarskih sindikatov novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija. "Pozivamo tudi vse svetnike, ki sprejemajo škodljive sklepe na programskem svetu, da nemudoma odstopijo," je pozvala.

Predstavnica pogajalske strani stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS Ksenija Horvat je opozorila, da s stavko želijo rešiti, kar se še da. "Ampak tega ne moremo sami, zato, zakonodajalci, potrebujemo moderen, dober, jasen zakon, ki bo omogočal naše neodvisno novinarsko delo, in potrebujemo pomoč javnosti, ki ji je naše delo namenjeno," je dejala.

Foto: Bojan Puhek

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek pa je izpostavila, da vloga novinarjev ostaja opozoriti na narobe in se zavzeti za prav in "ne dopustiti, da je javno dobro tarča zrušenja in uničenja, ker si je to pravico zase vzela peščica z očitnim političnim ozadjem in aspiracijami". Dodala je tudi, da ni čas za popuščanja, še najmanj pri zahtevah za neodvisno in kakovostno novinarstvo, ki ga skušajo izkoreniniti.

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik je spodbudila, da so stavkajoči na RTVS pogumni in vztrajni ter da bodo vztrajali pri svojih zahtevah. "Zato je prav, da vztrajamo z njimi," je dodala in izpostavila, da je v skupnosti moč.

Obe sta na vlado in DZ naslovili tudi poziv, naj prisluhnejo stroki in civilni družbi, uresničijo obljube in poiščejo vzvode za umik politike iz javne RTV ter povrnitev zaupanja v javni zavod RTVS.

Foto: Bojan Puhek

Na shodu je solidarnost svojim nekdanjim kolegicam in kolegom na RTV med drugim izrazil tudi nekdanji novinar na Radiu Slovenija in redni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti Roman Kuhar. "Ne dovolite, da vaše delo cenzurirajo in ga mečejo v bunker," je dejal na shodu. Bil je kritičen tudi do napovedanega morebitnega krčenja dopisniške mreže na RTVS.

Na shodu so spregovorili tudi nekateri kolegi iz tujine. Predsednica sindikata hrvaških novinarjev in predsednica Evropske zveze novinarjev Maja Sever je opozorila, da je RTVS med zadnjimi po neodvisnosti javnega servisa, za njo je samo Romunija. "Ta borba je zato zelo pomembna, pomembna za demokracijo, svobodo, javni servis."

Novinar hrvaške javne TV in predsednik hrvaškega novinarskega društva Hrvoje Zovko pa je dodal, da mora javni servis biti v vseh državah neodvisen. "Brez njega namreč ni resnice," je pojasnil.

Podporo novinarjem na RTVS so poleg kolegov, tudi iz tujine, izrazili tudi predstavniki civilne družbe, stroke in akademske sfere.