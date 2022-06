Zaradi stavke Koordinacije novinarskih sindikatov bo v ponedeljek na Televiziji Slovenija spremenjena programska shema. Informativne oddaje prvega programa bodo krajše, vodstvo pa bo zagotovilo, da pri tem ne bo kršena pravica do obveščenosti. Pred DZ bodo na Trgu republike ob 19. uri organizirali javni shod in zahtevali nujno ukrepanje pri ohranitvi javnega servisa tudi od zakonodajalca.

Televizija Slovenije bo v ponedeljek od 14. ure do 23. ure zaradi stavke Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, enega od treh reprezentativnih sindikatov na RTV Slovenija, predvajala okrnjene dnevnoinformativne vsebine Televizije Slovenija, so sporočili z RTV Slovenija. Prva, opozorilna, stavka je na RTV Slovenija potekala že 23. maja.

Vodstvo pojasnjuje, da je javni zavod med stavko dolžan in bo zagotovil minimalni obseg informativnega programa na TV Slovenija, kar pomeni, da bodo informativne oddaje Poročila, Dnevnik in Odmevi ter športne in kulturne novice skrajšane oziroma omejene na zgolj nujne novice, ki zagotavljajo javnosti ustavno pravico do obveščenosti.

"Vodstvo RTV Slovenija si je s konstruktivnim in neposrednim dialogom od začetka stavkovnih pogajanj prizadevalo za kompromis, ki bi omogočal nemoteno izvajanje poslanstva RTV Slovenija. Predlagalo je več rešitev za odpravo kadrovske stiske v Informativnem programu, tudi zaposlitev dodatnih desetih novinarjev, a se je novinarski sindikat enostransko in brez kakršnekoli napovedi odločil, da pogajanja zapusti in napove stavko," je v sporočilu za javnost sporočil generalni direktor Andrej Grah Whatmough.

Vsem gledalcem se za okrnjen program opravičujejo in jih prosijo za razumevanje.