Novinarji na RTV Slovenija so začeli opozorilno stavko, stavkali pa bodo vse do izpolnitve zahtev. Med drugim zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog ter dvig plač najnižje plačanih zaposlenih. Nenavadno je, da stavkajoči za stavko uporabljajo javni medij. Gre za prvo stavko na javni radioteleviziji po letu 2004, ko je sicer na volilno nedeljo 3. oktobra stavkala večina novinarjev slovenskih medijskih hiš.

Stavkajoči iz koordinacije novinarskih sindikatov javne RTV za stavko uporabljajo javni medij. Programi na radijskih in televizijskih kanalih ter vsebine na spletni strani rtvslo.si, ki deluje v okviru MMC, sporočajo stavkovne zahteve. Na naslovnici rtvslo.si in preostalih programih so tako v ospredju članki s stavkovnimi zahtevami. Programe teh medijev torej uporabljajo za promocijo stavkovnih zahtev.

Med njihovimi zahtevami je med drugim umik škodljivih sklepov programskega sveta, prav tako pa dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač. Stavkajoči tudi zahtevajo, da so v času stavke plačani.

Ali je prav, da novinarji RTV Slovenija stavkajo v času menjave vlade? Da. 87 glasov + 17,37%

Ne. 414 glasov + 82,63% Oddanih 501 glasov

Če sporazuma o razreševanju zahtev ne bo do konca maja, med drugim zahtevajo odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča. Prav tako bi morala do 30. maja v skladu z njihovimi zahtevami odstopiti odgovorna urednica informativnega programa nacionalne televizije Jadranka Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC) Igor Pirkovič.

Vodstvo RTV Slovenija je v odzivu, pod katerega se je podpisal generalni direktor Whatmough, pretekli teden opozorilo, da mora biti stavka izvedena skladno z zakonodajo. Poudarjajo, da marsikatero stavkovno zahtevo – na primer zahtevi po socialnem dialogu ali pa dvigu najnižjih plač – že izvajajo. Vodstvo obenem navaja, da bi domačo in tujo javnost morala "najbolj skrbeti poplava številnih predlogov sprememb zakona o RTV Slovenija, saj kažejo na to, da si politika želi na vsak način in nemudoma podrediti javni medijski zavod".

Programski svet bo razpravljal o novem direktorju

Medtem ko bodo novinarji stavkali, bo programski svet zavoda razpravljal o predlogu generalnega direktorja za soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico TV Slovenija, ki se je na ponovni razpis edina prijavila v skladu z razpisom.

Na tem mestu je sicer že bila, dokler je Grah Whatmough avgusta lani ni razrešil. Televizija je odtlej brez direktorja s polnimi pooblastili, saj je v. d. direktorja Valentinu Arehu polletni mandat potekel.

Programski svet bo moral sicer kmalu dobiti novega člana. Mitja Čander, ki ga je DZ proti koncu lanskega leta imenoval v svet kot predstavnika gledalcev in poslušalcev, je namreč odstopil s tega mesta.