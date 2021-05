Židan kljub izplačanim dnevnicam vztraja, da sodelovanje z NZS ni bilo pridobitno

Poslanec SD Gregor Židan je mandatno-volilni komisiji DZ pojasnil, da je o svojem sodelovanju z nogometno zvezo ni obvestil, ker da ni šlo za redno in pridobitno dejavnost. Navedel je, da je za 13-dnevno delo trenerja prejel skupno 1.300 evrov dnevnega nadomestila in 65 evrov potnih stroškov, od česar je bil obračunan DDV. MVK bo odgovor proučila.

Gregor Židan je v odgovoru mandatno-volilni komisiji (MVK) DZ ponovil, da je na povabilo Nogometne zveze Slovenije (NZS) v obdobju od 18. do 30. marca kot pomočnik glavnega trenerja sodeloval na pripravah in tekmah skupinskega dela slovenske reprezentance mladih nogometašev, ki je sodelovala na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Kot je navedel, se je povabilu odzval zaradi veselja do nogometa in do dela z mladimi. Z NZS ni sklenil pisne pogodbe, temveč je kot občasni zunanji sodelavec sodeloval na podlagi ustnega dogovora.

Pojasnil je, da je trenersko delo z mladimi nogometaši v tem obdobju praviloma opravljal od jutranjih ur do večera. "Svoje delo sem opravljal nepridobitno in zanj nisem prejel nobenega honorarja. Sem pa v skladu z internimi pravili NZS prejel dnevno nadomestilo v skupnem znesku 1.300 evrov ter potne stroške v skupnem znesku 65 evrov," je navedel. Dodal je, da je bil pri obeh izplačilih obračunan tudi 22-odstoten DDV, in sicer v višini okoli 300 evrov.

Kljub dopustu se je dvakrat udeležil seje DZ

Ponovil je, da je v obdobju svojega udejstvovanja z mlado slovensko reprezentanco v DZ najavil koriščenje rednega letnega dopusta. O svoji odsotnosti z dela je obvestil in se o tem sporazumel s poslansko skupino SD. Kljub dopustu se je v poznih večernih urah dvakrat udeležil seje DZ.

Kot je še dodal, se je evropsko prvenstvo mladih nogometašev za slovensko izbrano vrsto končalo. Posledično se je sklenilo tudi njegovo sodelovanje z NZS pri tem projektu in tako po njegovem mnenju ne morejo govoriti o kontinuirani dejavnosti. "Ker v mojem primeru ni šlo za opravljanje redne dejavnosti in tudi ne za opravljanje pridobitne dejavnosti, posledično o navedenem sodelovanju z NZS nisem obvestil MVK," je pojasnil Židan. Če pa je v tem primeru ravnal narobe, se za to opravičuje.

Predsednik MVK Ivan Hršak (DeSUS) je danes za STA napovedal, da bodo v komisiji odgovor proučili in v roku tedna dni sporočili svojo odločitev o nadaljnjih ukrepih.

MVK je Židana k pojasnilu o sodelovanju z NZS pozvala 23. aprila. Poslanec je že tedaj zatrdil, da je delo trenerja opravljal brez honorarja, a za dnevno nadomestilo. Na finančni upravi konkretnega primera zaradi varovanja davčne tajnosti sicer ne komentirajo, iz njihovih splošnih pojasnil pa izhaja, da se omenjeno nadomestilo šteje kot dohodek, od katerega je treba plačati davke. V NZS so zatrdili, da je zveza vse obveznosti do Židana poravnala v skladu s slovensko zakonodajo.

Za Simiča dnevno nadomestilo pomeni plačilo za delo

Davčni strokovnjak, nekdanji direktor davčne uprave in tudi nekdanji predsednik NZS Ivan Simič je o tem primeru pred 14 dnevi za STA spomnil, da je Židan poslanec, v DZ tudi prejema plačo ter kot trener ni v delovnem razmerju z NZS. Glede na to od NZS tudi ne more prejemati dnevnic. Po njegovem mnenju dnevno nadomestilo pravzaprav pomeni plačilo za opravljeno delo.

Židan je menil, da gre za pritiske in napade nanj, ki so se začeli lani, ko je prestopil iz SMC v SD.