Ivan Simič: Verjetno je poslanec SD Gregor Židan v majhnih težavah

Poslanec DZ Gregor Židan je brez pogodbe, zgolj na podlagi ustnega dogovora, za sto evrov na dan v času dopusta, brez dovoljenja parlamenta, posloval z Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Židana po prvomajskih praznikih čaka zagovor pred mandatno volilno komisijo DZ.

Ivan Simič je pojasnil, da vsako nadomestilo za opravljeno delo, ki ga nekdo prejme od nekoga pri katerem ni zaposlen, pomeni plačilo. "Lahko ga poimenujemo kakorkoli želimo. A za davčne strokovnjake je to plačilo po podjemni pogodbi, ki mora biti obdavčeno. Pričakujem, da je ga je NZS tudi obdavčila," je pojasnil Simič.

Židan in NZS se bosta morala dogovoriti kaj je res

Na Židanova pojasnila, da je vlogo pomočnika selektorja na evropskem prvenstvu mladih do 21 let opravljal neprofitno, za kar ni prejel nikakršnega honorarja, je Simič dejal, da se morata najprej Židan in NZS pogovoriti, kaj je res in kaj ne. "Če je Židan delo opravil brezplačno in ni prejel nobenega honorarja, davčnih posledic ni. Če pa je honorar prejel, kot trdi NZS, pa davčne posledice so," je dejal Simič, ki razmišlja v smeri, da je NZS vse davke odvedla. Židan trenutno nima nobenih davčnih obveznosti, temveč šele konec leta ob prejemu obvestila NZS.

Simič je dejal, da je bilo plačilo očitno izplačano v gotovini. A v primeru sklenjene podjemne pogodbe to ni mogoče, temveč je možno le v obliki bančnega nakazila na transakcijski račun.

Davčni strokovnjak je omenil možnost, da Židan vrne prejeto plačilo in bodo na NZS dejali, da je delo opravljal brezplačno. "Državni zbor bo moral ugotoviti kakšne bodo posledice zaradi dela brez soglasja delodajalca. Lahko se zgodi karkoli. Gre za političen problem in verjetno je Židan v majhnih težavah," je sklenil Simič.