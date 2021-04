Se bo moral Gregor Židan posloviti od poslanskih klopi? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec Socialnih demokratov Gregor Židan je namreč ob delu v hramu demokracije opravljal tudi delo trenerja mladinske reprezentance. Čeprav sam trdi, da je to opravljal brezplačno, je Nogometna zveza Slovenije (NZS) razkrila, da je prejemal po sto evrov dnevno.

Židanu za 14 dni dela 1.400 evrov

Ko je pred dobrima dvema letoma Židan sedel v poslanske klopi, v poslansko skupino ga je, skupaj z Janijem Möderndorferjem, sprejel Igor Zorčič, je dejal, da prihaja kot športnik, da se bo trudil izboljšati status aktivnih in nekdanjih športnikov.

Lani je iz stranke SMC presedlal v poslansko skupino SD, le nekaj dni kasneje pa izgubil status davčnega dolžnika. Še vedno pa Židana bremeni lizing hiše, po plačilu katerega Židanu od poslanske plače menda ostane le dobrih 400 evrov razpoložljivega dohodka. Že ob nastopu mandata je mandatno-volilno komisijo zaman prosil za soglasje za delo trenerja v nogometnem klubu Olimpija. Kot pojasni predsednik volilne komisije Ivan Hršak, mu takrat prošnje niso odobrili, o njej pa tudi niso odločali. Dve leti kasneje, za istovrstno delo, tokrat za reprezentanco, se mu to ni zdelo potrebno, zato volilna komisija po besedah Hršaka ni prejela nobene vloge.

Gre za ljubezen do nogometa, delo naj bi opravljal brezplačno, trdi Židan. A to ne drži. Na laž ga je namreč postavila sama nogometna zveza, ki je razkrila, da z Židanom sicer nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi, le ustni dogovor, na podlagi katerega mu povrne stroške v višini sto evrov neto na dan. Za 14 dni dela v Mariboru tako Židan prejme kar 1.400 evrov oziroma 1,2-kratnik povprečne mesečne plače.

Za kakšne stroške gre?

Šlo naj bi za ustni dogovor in povračilo stroškov, a postavlja se vprašanje, za kakšne stroške gre. Brez konkretnih in ovrednotenih stroškov govorimo o dnevnicah, te pa so namenjene le zaposlenim, kar Židan ni bil. Dnevnica za 24 ur v Sloveniji znaša 21,39 evra, Židan tako vsak dan dobi povrnjenih stroškov za skoraj pet dni.