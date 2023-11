Medtem ko nogometni svet čaka na žreb skupin za Euro 2024 (sobota, 2. 12., ob 18.00), je slovenski nogometni selektor Matjaž Kek za hrvaški medij Nova TV spregovoril tudi o delu s slovensko reprezentanco, ki se je po več kot dveh desetletjih znova uvrstila na prvenstvo stare celine. Izpostavil je pozitivno komunikacijo med igralci, strokovnim štabom in nogometno zvezo. "Ta pozitivna atmosfera in podpora ljudi ... in ko se vse to izide, je na koncu kar lepo videti."

Na vprašanje, kaj lahko v Nemčiji pričakujemo od slovenske reprezentance, je dejal, da Slovenija, ne glede na to, kakšno skupino dobi, ne bo v vlogi favorita. "Zdaj je pomembno, da se pripravimo, najdemo primerne tekme in poskrbimo za to, da ostanemo zdravi. Ne bi bilo dobro, da nas kdo podcenjuje, vendar pa od nasprotnikov to pričakujem in želim. To je Euro, ogromen privilegij, ki smo si ga zaslužili, uživajmo," je dejal Kek.

Benjamin Šeško Foto: www.alesfevzer.com

Na vprašanje, kakšen je domet Benjamina Šeška, je slovenski strateg dejal, da ne bi želel izpostaviti samo Šeška, ki ga je označil za mladega igralca, ki odrašča v zrelega nogometaša, ampak tudi Andraža Šporarja. "Skupaj tvorita zelo dober tandem, nekoliko smo spremenili sistem, igrali smo z dvema napadalcema," je pojasnil Kek in izrazil veselje ob dejstvu, da je že zdaj jasno, da Slovenija ne bo v isti skupini kot Hrvaška.

"Vem, kaj pomeni Hrvaška. Hrvaška je močna, a je v tretjem bobnu, kar ni realna slika. To je moje mnenje. Želim si, da Slovenija napreduje iz skupine in da Hrvaška nekaj osvoji. Gre za reprezentanco, ki se je zapisala v zgodovino. Čeprav sem Slovenec in mi je v čast voditi Slovenijo, pa neizmerno spoštujem tudi Hrvaško. Zdaj ji manjka nekaj igralcev, dejstvo je, da Perišića ne moreš kar čez noč zamenjati. Tudi Petković in Kramarić sta manjkala na nekaterih tekmah, da sploh ne naštevam. Na koncu je tudi Wales malo pomagal, pa vseeno, čestitam Hrvaški (za napredovanje, op. p.)."

Foto: www.alesfevzer.com

Zakulisje dogovarjanja bo zadržal zase

Kek je odgovarjal tudi na vprašanja o stanju v hrvaškem nogometu in priznal, da ne izključuje vrnitve v hrvaški klubski nogomet. Ob neposrednem vprašanju, ali se je v preteklosti konkretno dogovarjal z zagrebškim Dinamom, je bil Kek diplomatsko zadržan. "O tem, kako daleč so bili dogovori, ne bom govoril. To so pogovori, ki zadevajo samo ene in druge strani. Ljudje iz zveze (NZS, op. a.) so bili o tem takoj obveščeni. Mi pa je bilo v čast, da evropski Dinamo razmišlja o meni," je dejal 62-letni Mariborčan.

Kaj pa pogovori s splitskim Hajdukom, je še zanimalo novinarja Nove TV. "Zdaj pa greste kar po vrsti, vse to so vrhunski klubi in ko taki klubi razmišljajo o tebi, potem je to znak, da si naredil nekaj dobrega," je ocenil Kek in dal vedeti, da ga aneks pogodbe z NZS veže še do konca Eura.

Foto: www.alesfevzer.com

"Moje poslanstvo pri NZS je končano"

"Jaz sem svoje delo opravil, moje poslanstvo pri NZS je končano. Pogodba se mi je sicer iztekla, z aneksom pa se je podaljšala do konca Evropskega prvenstva," je povedal Kek. A do takrat (do junija, julija 2024) bo preteklo še veliko vode in zgodilo se bo marsikaj, a fokus bo povsem na Euru. Kek je dejal, da je zdaj povsem osredotočen na to, da slovensko reprezentanco pripravi do te mere, da bo na "evropskem prvenstvu videti kar najbolje".

Najraje je na igrišču

Na vprašanje, koliko še ima energije za vodenje reprezentance – Kek je vodil dve različni generaciji v razponu devetih, desetih let –, je Kek priznal, da ga počasi že vleče v klubski nogomet. "Če mi je pri nogometu kaj všeč, je to biti na igrišču. S kapo na glavi, med svojimi igralci, z načinom dela, ki je nekaterim všeč, drugim ni, ampak najraje sem v nogometu. Morda sem se že malo naveličal belih srajc in kravat, ne vem, ne bi pa bilo korektno ne do igralcev ne do zveze, da zdaj razmišljam o tem (o vrnitvi v klubski nogomet), saj imam pogodbo še do konca Eura. Bomo videli, kaj bo. Počakajmo na konec prvenstva, pa bomo potem modrovali o prihodnosti."