Začetek študijskega leta v znamenju covid-19

Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto, ki bo zaradi covid-19 precej drugačno. Tudi tradicionalnih dobrodošlic brucem, ki jih vsako leto pripravljajo univerze, tokrat ne bo. Jih pa pripravljajo fakultete in študentske organizacije.

Letošnji tradicionalni Pozdrav brucem bo ljubljanska univerza v luči ukrepov proti širjenju novega koronavirusa preselila na splet. Vzpostavili so posebno spletno stran Pozdravbrucem.si in aplikacijo, kjer bodo brucke in bruci največjo in najstarejšo slovensko univerzo spoznali malce drugače. Prek videa jih bo nagovoril rektor Igor Papič, navaja STA.

Sprejeme bodo pripravile fakultete

Sprejeme za bruce v svojih prostorih pa bodo pripravile fakultete. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov jih ne bodo sprejemali v velikih skupnih dvoranah, ampak po posameznih programih. V Ljubljani bo novincem pomagala tudi ljubljanska študentska organizacija. Njihovi informatorji jih bodo pričakali na avtobusni in železniški postaji in jih usmerjali k želeni fakulteti. Vse informacije lahko dobijo še na sedežu organizacije, poroča STA.

Na novo študijsko leto so se pripravili tudi v mariborski študentski organizaciji, kjer bodo bruce in preostale študente tradicionalno pozdravili z informativno akcijo Dostop. Map z gradivom letos ne bodo prejeli pred fakultetami, pač pa ob vpisu v sistem subvencionirane študentske prehrane.

Dobrodošlico novopečenim študentom pripravlja tudi primorska študentska organizacija z informativnim gradivom, ki ga bodo delili starejši študentje. Univerza na Primorskem sicer v Kopru pripravlja sprejem za dekane fakultet in predstavnike študentov.

Za novo študijsko leto so tri javne in tri zasebne univerze ter en javni in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov razpisali 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na več kot 800 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih. Do torka se je v visokošolske zavode vpisalo okoli 60.600 študentov, od tega 13.400 novincev.