Dobra novica za nadarjene študente

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na svoji spletni strani objavil razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za tekoče leto. Skupna vrednost razpisa znaša tri milijone evrov. Rok za prijave je 30. april. Poročali smo o tem, da je javni štipendijski sklad z razpisom krepko zamujal.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se odločajo za študij na dodiplomskem, enovitem magistrskem, magistrskem ali doktorskem študiju medicine, dentalne medicine, iz logopedije in surdopedagogike, psihologije, radiološke tehnologije, babištva in fizioterapije.

Štipendija krije tudi življenjske stroške

Prav tako bodo imeli prednost kandidati, ki se odločajo za pedagoške poklice, pravo, socialno delo, farmacijo, računalništvo in informatiko, računalništvo in matematiko, elektrotehniko, multimedije, medijske komunikacije, strojništvo, tehniško varnost, gozdarstvo, upravljanje gozdnih ekosistemov ter živilstvo.

Štipendija se lahko dodeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15 tisoč evrov letno in življenjske stroške največ v višini 9.600 evrov, 12 tisoč evrov ali 15 tisoč evrov za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Dve informativni delavnici

Kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 365. javni razpis štipendij Ad futura, sklad vabi na informativno delavnico, ki bo 24. marca in 10. aprila potekala prek aplikacije Teams. Pojasnili bodo vsebino in zahteve razpisa, prijavni postopek (prijavni obrazci, zahtevana dokumentacija, roki) in okvirno časovnico odločanja o štipendijah ter odgovorili na vprašanja v zvezi z razpisom. Prijava na delavnico je obvezna.

Štipendije Ad futura so v strategiji internacionalizacije visokega šolstva prepoznane kot ključno orodje za spodbujanje internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

S študijskim letom 2025/2026 Ad futura za področje visokega šolstva prehaja v pristojnost ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, še naprej pa bo za izvedbo javnih razpisov skrbel sklad, zato je razpis objavljen na njihovi spletni strani.