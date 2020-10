Krek: Prireditev OKS dober zgled, česa se ne sme početi #video

Odbora DZ za zdravstvo in izobraževanje sta danes na zahtevo SAB obravnavala kršitev odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask s strani šolske ministrice Simone Kustec. A večji del razprave so predvsem v opozicijskih vrstah izkoristili za kritiko vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in njenega komuniciranja z javnostjo.

Ministrica za izobraževanje, znanje in šport se je znašla pod plazom kritik, ker na nedavni prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) za omizjem ni nosila zaščitne maske. Za svoje ravnanje se je opravičila, opravila tudi dve samoplačniški testiranji na okužbo z novim koronavirsom in se do prejema negativnih rezultatov samoizolirala.

Opozicija meni, da opravičilo Kustečeve ni dovolj

V opozicijskih vrstah menijo, da njeno opravičilo ni dovolj in da bi morala odstopiti. Poslansko skupino SAB je še posebej zmotilo, ker ministrica na prireditvi ni nosila zaščitne maske, hkrati pa je ravno na tisti dan postalo obvezno nošenje mask tudi za otroke v šolah. V SAB so zato zahtevali skupno sejo pristojnih odborov DZ in predlagali sklepe, s katerimi bi se zavzeli za enako obravnavo državljanov pri uveljavljanju ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Predlagali so tudi sklep, s katerim bi Kustečevo zaradi njenega ravnanja pozvali k odstopu.

Do glasovanja danes sicer niso prišli, saj jim v za sejo predvidenem času ni uspelo zaključiti razprave. A bolj kot kritike na račun Kustečeve, ki se je danes ponovno opravičila in pojasnila, da maske ni nosila zgolj pri mizi, je bilo slišati ostre besede iz poslanskih skupin opozicije o vladnih ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, piše STA.

Opozorili, da so ljudje vse bolj nervozni, zmedeni in naveličani

Med drugim je bilo slišati očitke, da se ukrepi prehitro spreminjajo, da so vladna sporočila pogosto neusklajena in da javnosti niso ustrezno predstavljena. Opozorili so tudi, da so ljudje vse bolj nervozni, zmedeni in naveličani. Kot je izpostavil poslanec SAB Andrej Rajh, morajo biti ukrepi dosledni, logični, izvedljivi in sorazmerni. Po besedah poslanca SD Dejana Židana pa je pri oblikovanju ukrepov v ospredje treba postaviti stroko.

"Razumemo nejevoljo ljudi, ker je prišlo do velikih sprememb, ki jih je treba ponotranjiti," je dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Kot je izpostavil, naj nam bo dogodek s prireditve OKS dober zgled, česa se ne sme početi. Prebivalce je pozval, naj spoštujejo njihova strokovna priporočila, ki temeljijo na raziskovalnih člankih, znanosti in dobri praksi, so premišljena in v dobro ljudi, poroča STA.

"Ukrepi veljajo za vse in bi jih morali upoštevati vsi politiki"

Predsednica odbora DZ za zdravstvo in poslanka SDS Anja Bah Žibert je poudarila, da so vsi ukrepi namenjeni varovanju in ohranjanju zdravja, sproti pa se prilagajajo glede na nova spoznanja. Poudarila je, da veljajo za vse in da bi jih morali upoštevati vsi politiki. Ob tem je pokazala fotografije s protestov, na katerih so bili med drugim vidni predsednik LMŠ Marjan Šarec in poslanka LMŠ Jerca Korče ter predsedujoča SD Tanja Fajon.

Poslanka NSi Iva Dimic MENI, da so ukrepi jasni in povsem razumljivi. "Glede na to je v zadnjih 14 dneh zaskrbljujoče poskočilo število okužb, mislim, da je konec za vsakršne politične igre," je pozvala. Dodala je še, da sprejema ministričino opravičilo.

V bran ministrici je stopil tudi poslanec SMC Branislav Rajić, ki težko verjame, da bi Kustečeva zavrnila nošenje maske, če bi ji to bilo naročeno. Lidija Divjak Mirnik iz LMŠ sicer meni, da ministrica z opravičilom misli resno, a je hkrati izpostavila tudi subjektivno politično odgovornost Kustečeve, ki da je kršila odlok, ki ga je sama sprejela.

Do ravnanja ministrice so kritični tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je ob tem opozoril, da imajo pri izvedbi izobraževalnega procesa vsak dan večje težave, saj nimajo pravih navodil, zaposleni pa so utrujeni. Pozval je h kadrovskim okrepitvam v šolstvu, za kar se je zavzel tudi poslanec Levice Boštjan Koražija, še piše STA.