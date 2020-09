Ministrica za izobraževanje je negativna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Test na okužbo z novim koronavirusom ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec je negativen. Kustečeva je test opravila po udeležbi na prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije, na kateri, enako kot tudi vsi preostali visoki gostje, ni nosila zaščitne maske. Kustečeva se je po dogodku opravičila. Iz preventivnih razlogov bo ostala na dopustu do ponedeljka, ko bo ponovno opravila test.

Kustečeva se je namreč udeležila javne prireditve, ki jo je organiziral Olimpijski komite Slovenije (OKS) ob obisku predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha v Sloveniji. Na prireditvi je bilo 140 ljudi, ki pa niso nosili maske.

Izrazila je obžalovanje

Zaradi tega se je ministrica znašla pod plazom kritik, češ da v šolah zapoveduje nošenje mask, medtem ko se sama tega ne drži. V opoziciji so presodili, da bi ministrica morala zaradi tega odstopiti.

Kustečeva je na svoji strani na Facebooku izrazila obžalovanje, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske. Po njenih besedah je organizator zagotovil, da so upoštevali priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dodala. Iz previdnostnih razlogov pa je ostala doma in se v četrtek samoplačniško testirala na okužbo, piše STA.