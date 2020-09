Na OKS mirijo: Okuženi ni bil v stiku z ministrico

Okužbo z novim koronavirusom so v torek zvečer potrdili tudi pri enem od sodelavcev Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Vsi, ki so bili v stiku z okuženim, so trenutno v samoizolaciji, vendar pa ne gre za goste na ponedeljkovi dobrodelni prireditvi, na kateri je bila med drugim tudi šolska ministrica Simona Kustec, zagotavljajo v OKS. Kustečeva je po prireditvi, na kateri tako kot večina gostov ni nosila zaščitne maske, preventivno v samoizolaciji in čaka na testiranje, so nam sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prah glede ponedeljkove prireditve OKS, na kateri je bila med drugim tudi šolska ministrica Simona Kustec, se še ni polegel. Gostje v dvorani, med njimi tudi Kustečeva, namreč v dvorani niso nosili zaščitnih mask. Na Kustečevo se je zaradi tega v torek vsul plaz kritik, v opoziciji in sindikatu SVIZ so jo celo pozvali k odstopu. Zdaj pa je v javnosti odjeknila novica, da so pri enem od sodelavcev OKS potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Na OKS potrdili okužbo: Oboleli ni bil v stiku z ministrico

Na OKS so pojasnili, da so bili o okužbi pri njihovem sodelavcu obveščeni v torek zvečer. "Vsi, ki so bili prejšnji teden v stiku z okuženim, so v samoizolaciji, gre pa za ljudi, ki niso bili gostje na ponedeljkovem gala večeru v Hotelu Union," je povedal Brane Dmitrovič z OKS. Zaradi stika z okuženim je po njegovih besedah v samoizolaciji med osem in deset ljudi: "Vsi ostali smo se šli danes testirati in čakamo na rezultate."

Po ponedeljkovi prireditvi je iz preventivnih razlogov v samoizolaciji tudi ministrica Kustečeva. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ministrica namreč še vedno čaka na testiranje za novi koronavirus. Kustečevo bodo po njihovih besedah testirali v četrtek, rezultati njenega testa pa bi bili lahko znani še isti dan. Kot so še dodali, so bili s strani OKS že obveščeni o pozitivnem testu pri njihovem sodelavcu.

Počivalšek: Če je Kustečeva naredila kaj narobe, bo nosila svoj del odgovornosti

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je glede morebitne odgovornosti Kustečeve, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske, danes dejal, da bo treba počakati na vse informacije o ponedeljkovi prireditvi OKS. Ministrica bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti, je dodal Počivalšek. OKS je po Počivalškovih besedah zagotovil, da je bila izvedba prireditve usklajena z navodili NIJZ. "Če je storjena napaka, jo je treba priznati. Treba se je odgovorno obnašati do teh zadev," je poudaril Počivalšek.

"Verjamem, da bomo dobili vse informacije, ki so potrebne, da izvemo, kaj se je v resnici dogajalo, in da tudi na osnovi tega sprejmemo odločitve. Organizator je odgovoren za izvedbo prireditve, ministrica pa bo, če je naredila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti," je glede morebitne odgovornosti Kustečeve, ki so jo zaradi nenošenja maske na prireditvi v opoziciji pozvali k odstopu, dejal Počivalšek.

"V zaprtih prostorih je potrebno pravilno nošenje maske"

NIJZ je medtem danes objavil pojasnilo glede izdanega pozitivnega mnenja za izvedbo ponedeljkove dobrodelne prireditve OKS, ki so se je med drugimi udeležili predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Slednja se je znašla pod plazom kritik, ko so po spletu zaokrožile fotografije gostov za omizjem, na katerih pa udeleženci niso imeli zaščitnih mask, čeprav so v zaprtih javnih prostorih obvezne, piše STA.

NIJZ je danes na svoji spletni strani objavil komentar, ki ga je zapisal ob izdanem pozitivnem mnenju o izvedbi prireditve. "V zaprtih prostorih je potrebno pravilno nošenje maske, ki pokriva nosno-ustni predel. Potrebno je zagotoviti prezračevanje zaprtih prostorov v skladu z navodili NIJZ. Vse navedene ukrepe za preprečevanje prenosa obolenja covid-19 je potrebno dosledno izvajati," je razbrati iz komentarja NIJZ.

Pri tem je ključnega pomena, da se dogodka udeležijo zgolj zdrave osebe, stalno vzdrževanje ustrezne priporočene razdalje med obiskovalci, higiena rok in higiena kašlja ter čiščenje in razkuževanje površin, s katerimi prihajajo v stik obiskovalci, piše STA. Mnenje je NIJZ izdal 14. septembra glede na trenutno epidemiološko situacijo. Organizatorja je pozval, naj spremlja razmere in morebitne spremembe odlokov, prav tako so ga izrecno pisno opozorili, da je v zaprtih prostorih potrebno pravilno nošenje mask oziroma druge zaščite nosno-ustnega predela.

Za izvajanje in upoštevanje ukrepov, navedenih v vlogi, je odgovoren organizator, so zapisali na NIJZ. Ob tem so poudarili tudi odgovornost vsakega posameznika. "K preprečevanju širjenja covid-19 lahko s tem, da v vseh življenjskih situacijah dosledno izvajamo preventivne higienske ukrepe, prispevamo vsi," so prepričani, piše STA.

Krek: Organizator bi moral nadzorovati uporabo mask

Direktor NIJZ Milan Krek je že v torek poudaril, da bi moral organizator nadzorovati uporabo mask na prireditvi. "Ni dovolj, da samo pove, kako se je treba vesti," je dejal. Prireditev se po njegovih besedah sploh ne bi smela odvijati, dokler si navzoči ne bi namestili mask.

Na OKS so v torek pojasnili, da so dobrodelno javno prireditev, na kateri je bilo 140 ljudi, organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ. Pridobili so tako soglasje NIJZ v skladu z odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi kot tudi soglasje policije. Kot organizatorji so za dogodek vodili listo prisotnih, ob vhodu na dogodek so informacijske table obveščale o primerni medsebojni razdalji in higieni kašlja, vsebovale pa so tudi splošna pravila za preprečitev širjenja okužb, še piše STA.