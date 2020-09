Kustečeva ponovila test in tudi ta je bil negativen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi ponovljeni test na okužbo z novim koronavirusom, ki ga je opravila in tudi plačala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, je negativen, so pojasnili na ministrstvu. Ministrica je bila od prejšnjega tedna na dopustu, test pa je opravila po udeležbi na prireditve OKS, na kateri ni nosila zaščitne maske.