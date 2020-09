To so pomembneži, ki jim je uspelo priti na večerjo OKS brez mask

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je pretekli ponedeljek organiziral dobrodelno javno prireditev v ljubljanskem hotelu Union, na katero je bilo povabljenih 140 ljudi. Ob številnih nekdanjih in zdajšnjih slovenskih športnikih so bili navzoči tudi visoki gostje. Med drugimi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, nekdanji ukrajinski atletski zvezdnik Sergej Bubka in šolska ministrica Simona Kustec. A nihče med njimi ni uporabljal zaščitne maske, ki bi preprečevala morebitno okužbo z novim koronavirusom.

Kustečeva se je sicer kasneje opravičila in dvakrat testirala, oba testa sta bila negativna. Olimpijski komite pa je vse medije ponižal z zavrnitvijo, da bi predstavil imena povabljencev na prireditvi, ki jo je prenašala javna televizija in s katere smo največji mediji tudi poročali.

Smo zasebna organizacija, ki ji javnosti ni treba razkrivati teh podatkov, so nam sporočili. Sporočili so, da smo mediji tam dobrodošli le, dokler skrbimo za reklamo, da Olimpijski komite zbere čim več denarja od države, podjetij in ljudi za svojo dejavnost, ko zagrešijo napako, pa nas naženejo in se razglasijo za tajno društvo, ki mu za dobro skupnosti ni mar.

Kljub temu je bila nova24tv.si uspešna pri pridobitvi spiska povabljencev, s katerega je razvidno, da so se gala večera udeležili tudi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, direktor podjetja Riko Janez Škrabec, podpredsednik uprave SIJ Tibor Šimonka, predsednik uprave Elektro Ljubljana Andrej Ribič, predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović, generalni direktor HSE Stojan Nikolić, generalni direktor podjetja Butan Plin Tomaž Grm, glavni direktor Dela Andrej Kren in številni drugi visoki gosti. Celoten seznam povabljencev si lahko ogledate spodaj:

Foto: Nova24TV