Začenja se remont krške nuklearke, sodelovalo bo več kot tisoč ljudi

Moč elektrarne, za katero je 33 obratovalnih ciklov, so začeli zmanjševati danes ponoči in po njeni ustavitvi ter izključitvi iz elektroenergetskega omrežja se bo začel redni remont.

Predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer je v petek na novinarski konferenci v Krškem povedal, da bo osrednja aktivnost menjava goriva za naslednji 18-mesečni cikel. V tokratnem remontu bodo zamenjali 53 gorivnih elementov, kar je tri manj, kot jih sicer. Zaradi lanske zaustavitve, do katere je prišlo zaradi puščanja cevovoda ob jedrski posodi, so namreč porabili manj goriva, je pojasnil, poroča STA.

Ker gre za prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi - januarja lani je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja do leta 2043 - bo ob menjavi goriva in standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme velik poudarek tudi na preverjanju vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture.

Izvedli bodo večja vzdrževalna dela, med drugim velik remont glavnega električnega generatorja, ter narejene tudi tehnološke izboljšave, ki so prav tako pomembne za jedrsko varnost ter razpoložljivost in dolgoročno obratovanje.

Vsa remontna dela bodo vodili in nadzirali zaposleni v Neku, sodelovalo pa bo več kot 1.000 ljudi iz zunanjih podjetij in institucij. Vrednost remonta ocenjujejo na okoli 100 milijonov evrov.