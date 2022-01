Vodstvo RTV o Svetlani Makarovič: To je preseglo meje dopustnega #video

"Na RTV Slovenija z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v različnih javnostih, kjer se stopnjujejo napadi, grožnje, neposredni pritiski in tudi javno blatenje ter norčevanje iz novinarjev, urednikov in vodstva RTV Slovenija. Zadnji primer napada na novinarja RTV Slovenije Jožeta Možino s strani vplivne kulturnice je presegel meje dopustnega. Na RTV Slovenija spoštujemo svobodo govora in svobodno izražanje mnenj, a ta pravica ni neomejena. Obstajajo meje," so zapisali v sporočilu za javnost. Kulturnice sicer niso imenovali z imenom in priimkom. Gre za Svetlano Makarovič, ki je na petkovem protestu zbranim prebrala pesem o omenjenem novinarju Jožetu Možini z naslovom "Utrip laži".

"O poznam ga Možino – to zmene nikoli sito, našla je svinja korito, žre, se pase in kozla, itak drugega ne zna." To je del besedila pesmi, ki jo je na zadnjem petkovem protivladnem protestu prebrala Svetlana Makarovič.

Makarovičevo je pred mikrofon povabil organizator protestov Jaša Jenull.

RTV Slovenija: Obstajajo meje

Na njen nastop so se v sporočilu za javnost odzvali na RTV Slovenija. "Na RTV Slovenija spoštujemo svobodo govora in svobodno izražanje mnenj, a ta pravica ni neomejena. Obstajajo meje. Ocenjujemo, da tokrat ni šlo zgolj za umetnostno izražanje kulturnice, pač pa za grobo izrabo kulture z namenom blatenja in žaljenja novinarja RTV Slovenija, kar odločno obsojamo," so med drugim zapisali.

Ob tem dodajajo, da so zaposleni na RTV Slovenija, zlasti novinarji in uredniki, pa tudi vodstvo, vsakodnevno deležni poplave grobih, podcenjujočih, nedostojnih žalitev, zgolj zato, ker se nekateri ne strinjajo z njihovim delom: "Vse bolj pa je prisotna tudi žaljiva in groba retorika, usmerjena proti posameznim novinarjem in urednikom, ter prepričanje, da lahko vsakdo vpliva na delovanje javnega zavoda."

"Tudi v teh politično razburkanih časih se bomo po svojih najboljših močeh trudili, da ohranimo neodvisnost javne radiotelevizije, zaščitimo zaposlene, javno obsodimo take napade in ko je nujno, tudi uporabimo pravna sredstva. Ob tem želimo poudariti, da se ne bojimo kritik, nasprotno, če so te argumentirane in izražene na dostojen način, jih pozdravljamo," so še zapisali v odzivu na RTV Slovenija.

Spomnimo

Jože Možina, zgodovinar in avtor knjige Razkol, je v sobotni oddaji Utrip kritiziral nastop nekdanjega predsednika Milana Kučana v Dražgošah in tudi politiko SD. Sledile so ostre kritike.