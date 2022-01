Možina: Ta stranka je desetletja obvladovala to hišo. Zdaj je tega konec, mi se ne bojimo. #video

"Nobene konkretne obtožbe ni, da to in to ne drži. Seveda njih moti, da to obstaja. Da na javni televiziji obstaja oseba, ni edina, ampak vendarle, ki razmišlja drugače. Ljudje se ne zavedajo, da je javna televizija televizija vseh. In poskušajo nas prestrašiti, da bi bila televizija SD, ker je ta stranka desetletja to hišo obvladovala do popolnosti. Tega je konec, mi se ne bojimo. Tisto, kar povemo, kar sam povem, drži in stoji. Lahko narediš napako, v tem primeru napake ni bilo," je v tokratni oddaji Planet 18 na Planet TV pojasnil Jože Možina, avtor sobotne oddaje Utrip. Oddaja je sprožila oster plaz kritik z levice.

Možina je spregovoril o neznosnih pritiskih SD-jevske sredine, ki je, kot je pojasnil, v hiši še vedno izjemno močna, tudi v vodstvu: "Vidim, da so se nekateri kar malo trznili. A ko smo jim predstavili argumente, da je oddaja narejena po vseh strokovnih standardih, končno gre za šolski primer dobrega Utripa, ki ima tudi zaradi tega tak odziv, je bilo vodstvo pomirjeno in stoji za svojimi programskimi sodelavci, lahko bi tudi rekel, za svojimi najboljšimi programskimi sodelavci, da ne bomo skromni."

Danes je bil Možina skupaj z urednico Jadranko Rebernik namreč na zagovoru pri direktorju televizije Valentinu Arehu.

"Glede na javne pozive družbene in politične javnosti ter posameznih politikov, ki zaradi novinarskega dela zahtevajo sankcioniranje vodstva javne televizije in nekaterih novinarjev ter urednikov, sem dolžan zaščititi zaposlene in uredniško avtonomijo javne televizije," je po sestanku sporočil Areh. Ob tem na RTVS ne izključujejo možnosti tožbe zoper poslanca SAB Marka Bandellija, enega izmed tistih, ki se je po oddaji ostro odzval na Twitterju.

Več o tem si lahko preberete spodaj.

Posamezni novinarji so po oddaji zahtevali suspenz Možine, zdaj mu je aktiv novinarjev stopil v bran: "Vodstvo aktiva novinarjev se zaveda, da je enkrat na vrsti eden, drugič drugi. Da je treba biti vendarle enoten, čeprav smo in bomo različnih pogledov. Da se moramo med sabo spoštovati. Mene ne moti, če se med kolegi pojavljajo različna stališča glede na naše delo, ko pa gre za žaljivo izhodišče, je to lahko težava. Odločili so se za ta način in mislim, da je to edina prava pot. Nekateri pa, malo bolj skrajni, mislijo drugače."

"Dvojni kriteriji še vedno obstajajo"

Na vprašanje voditelja, kakšen bi bil odziv, če bi zapisi o iztrebljanju fašistov in o sramoti nacionalne televizije, kot sta si jih privoščila Bandelli in Fajonova, prišli z druge strani političnega parketa, je Možina odgovoril takole: "Te vzporednice je mogoče najti, imeli smo jih v preteklosti. Takrat so se generalni direktor, direktor televizije, odgovorna urednica, vsi pojavili v prvih minutah televizijskega Dnevnika in Odmevov in o tem govorili, tako da dvojini kriteriji še vedno obstajajo."

Spodaj si lahko ogledate, kako je sobotno oddajo Utrip komentiral ljubljanski župan Zoran Janković.

Možina: To, kar se dogaja, je večini Dražgošanov vsiljeno

"Jaz tega ne govorim, ker tako mislim. To so govorili Dražgošani in naj bo enkrat konec tega, da o tem, kaj se je zgodilo v Dražgošah, govorijo politiki, pa naj bo to Milan Kučan, še manj Zoran Janković. Vprašajmo ljudi. V tem je težava, ljudje so sami povedali," je v oddaji pojasnil Možina.

Ob tem je omenil dve pismi, v katerih sta se mu prebivalca Dražgoš zahvalila, da je povedal resnico: "To, kar se dogaja, je večini Dražgošanov vsiljeno. Praznovati je treba partizanski boj. Jaz sem iz protifašistične družine, meni se ni treba opravičevati nikomur. Ampak partizanski boj se praznuje tudi na realnih temeljih, ne pa na zlagani mitologiji."