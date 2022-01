Možina: ZZB NOB se ni sposobna soočiti z zmotami svoje preteklosti

Avtor sobotne oddaje Utrip na TV Slovenija Jože Možina je očitke Zveze združenj borcev za vrednote NOB (ZZB NOB) glede poročanja o dogajanju v Dražgošah označil za neargumentirane. Oddaja je bila v skladu z novinarskimi standardi, zveza pa se "ni sposobna soočiti z zmotami svoje preteklosti in pokazati sočutja do tragedije prebivalcev", je zapisal.

Po njegovem mnenju je dovolj povedno dejstvo, da v "napadu na avtorja Utripa" nihče ni izpodbijal v oddaji omenjenih dejstev, temveč da "očitajo, potvarjajo, sami postavljajo trditve in odgovore o stvareh, ki jih v Utripu ni".

"Na borčevski organizaciji so zamudili priložnost, da bi končno sprejeli dokazano in izpričano resnico. Namesto tega raje v duhu preteklosti s hudimi žalitvami obkladajo tiste, ki dejstva in pričevanja predstavljajo širši javnosti," je v odzivu zapisal Možina. "Če bi imeli argumente, bi bili v napadu na oddajo konkretni in spodobni, tako pa so žaljivi in abstraktni," je zapisal.

Možina zavrača vse očitke glede oddaje

Ob tem dodaja, da so mu zgodovinska dražgoška dejstva leta 2002 v prispevku za TV Tednik predstavili Dražgošani. ZZB NOB pa očita strahopetnost, meni pa tudi, da zveza nima moralne avtoritete, da bi lahko opozarjala na domnevno potvarjanje zgodovine.

Prav tako zatrjuje, da je bila oddaja objavljena v skladu z vsemi novinarskimi in zgodovinskimi standardi ter tako zavrača očitke ZZB NOB.

V ZZB NOB so v torkovem odzivu na sobotno oddajo Utrip namreč zapisali, da so bili ob 80. obletnici dražgoške bitke priča potvarjanju zgodovine, prav tako pa poniževanju partizanov ter žaljenju žrtev nacizma in fašizma.