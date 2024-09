Na ljubljanskem okrajnem sodišču je bila danes prvi narok za glavno obravnavo v primeru tožbe novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine proti umetnici Svetlani Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip laži. Naslednji narok z zaslišanjem obeh strani bo predvidoma 19. decembra.

Svetlana Makarovič bi se morala na okrajnem sodišču v Ljubljani zagovarjati že konec maja, a je takrat sodišče obravnavo zaradi nejasnosti pri dokazih preložilo na današnji datum.

Umetnici Makarovič je v tožbi očitana prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, podana je tudi zahteva za opravičilo, objavo sodbe in plačilo dva tisoč evrov odškodnine.

Svetlana Makarovič je v satirični pesmi Utrip laži Jožeta Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Na današnji obravnavni je odvetnik Žiga Podobnik, ki zastopa Možino, med drugim izpostavil način, na katerega je Makarovič na januarskem shodu leta 2022 prebrala svoje domnevno sporno besedilo. Po besedah Podobnika je tako iz besed Svetlane Makarovič kot njenega načina recitiranja razviden njen namen – črnitev in ponižanje Jožeta Možine. Po njegovih besedah Možina posledice ravnanja Makarovič čuti še danes, saj je povzročilo, da so ga tako na spletu kot tudi na ulici besedno napadali popolni neznanci.

Podobnik je tudi menil, da obstajajo znaki kaznivega dejanja spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v skladu z 297. členom kazenskega zakonika, kar je odvetnik Svetlane Makarovič David Sluga zavrnil tudi s sklicevanjem na politično satiro, ki je, kot je dejal, pravno varovana umetniška pravica.

Odvetnik Svetlane Makarovič je tudi menil, da pravni red Jožetu Možini ne zagotavlja pravnega varstva ter da obstaja evropska sodna praksa s stališčem najvišjega sodišča, da ima svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja prednost pred domnevnim občutkom razžalitve.

Konkretne okoliščine, v katerih naj bi Makarovič izrekla morebitne žaljive besede na račun Možine, pa tudi preglasijo njihovo morebitno protipravnost, saj se je Makarovič na takratno politično dogajanje v Sloveniji v času pandemije covid-19 zgolj odzvala s politično satiro, njena reakcija kot pomembne družbene osebe in večkrat nagrajene pesnice pa je bila upravičena, je še menil njen pravni zastopnik. Ta je na današnjem naroku tudi vložil dodatno dokazno gradivo, zaradi česar je pravni zastopnik Možine zaprosil za ustrezen čas za njegovo proučitev, čemur je sodnica Katarina Kumar tudi ugodila.