V ljubljanske šole in vrtce manj otrok kot lani

Župan je dodal, naj bo prvi šolski dan dan veselja, sreče in vedoželjnosti. Staršem pa zagotavlja, da bodo otroci v vrtcih in šolah v rokah pravih ljudi.

Nekateri starši prvošolčkov se z odločitvijo ne strinjajo, kljub temu pa je župan Zoran Janković na današnji novinarski konferenci dejal, da stoji za odločitvijo ravnateljice OŠ Vrhovci.

Nove šole na Vrhovcih ne bo

"Jaz bi bil vesel, saj se bodo otroci lahko spoznavali tudi z drugim načinom. Otroci sploh niso problem, vprašanje je bilo, zakaj moj otrok," je dejal Janković. Dodal je, da se problematike polne šole zavedajo, deset let imajo tudi že kupljeno zemljišče za gradnjo nove šole, a je ob trendu zmanjševanja števila otrok v vrtcih ne bodo gradili.

V novem šolskem letu v javnih šolah sedem oddelkov manj

V javnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana (Mol) se bo v prihajajočem šolskem letu izobraževalo 25.212 otrok, razporejeni pa bodo v 1.118 oddelkov, kar je sedem oddelkov manj kot lani, je na današnji novinarski konferenci pojasnila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne uprave Mol Marija Fabčič.

Na domu se bo šolalo 223 učencev v javnih šolah in 77 učencev v zasebnih šolah. Glede na lansko leto je manjše tudi število prvošolcev, letos bo prvi razred obiskovalo skupaj 2.716 otrok v 119,5 oddelka šol, kar je 187 prvošolcev manj kot lani.

V obdobju od 2009 do 2023 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 25.212, kar pomeni, da šole letos obiskuje 6.040 učencev več kot pred trinajstimi leti. Na občini pa opažajo, da se je povprečni delež odloženih vpisov v zadnjih 12 letih izrazito povečal s 5,6 odstotka na napovedanih 14,7 odstotka za letos.

Za vrtec tudi po trikrat zavrnjena prosta mesta

Medtem bo ljubljanske javne vrtce obiskovalo 12.918 otrok. Vrtci so sicer za šolsko leto 2023/2024 prejeli 2.994 vlog za vpis otrok, od tega 2.509 vlog za prvo starostno obdobje in 452 za drugo starostno obdobje, 22 vlog za izmenični program in 11 vlog za prilagojen program v razvojnih oddelkih.

Na centralnem čakalnem seznamu je trenutno 63 čakajočih otrok, od tega 61 iz prvega in dva iz drugega starostnega obdobja. Večina otrok prvega starostnega obdobja čaka točno določeni vrtec, če niso stari 11 mesecev ali imajo stalno bivališče v ljubljanski občini z enim staršem. 30 otrok je iz drugih občin in čakajo točno določeni vrtec, nekaj otrok pa je na zadnjem mestu, saj so starši že več kot trikrat zavrnili ponujeno prosto mesto. Oba otroka iz drugega starostnega obdobja čakata točno določeni vrtec, je dejala Fabčičeva.

Na občini ocenjujejo, da bodo glede na trenutno razpoložljivost 400 prostih mest v vseh programih v vrtec sprejeti vsi otroci, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca, je še pojasnila.

Število otrok s posebnimi potrebami narašča

V šolskem letu 2023/24 bodo otroci predvidoma razporejeni v 769 oddelkov, kar je sedem manj kot lani. Fabčičeva je izpostavila tudi naraščanje števila otrok s posebnimi potrebami, letos jih bo vrtec obiskovalo že skoraj tisoč. Načrtujejo 16 razvojnih oddelkov, od tega dva nova, in sicer v Vrtcu Jelka in Viških vrtcih.

Opozorila je, da je večja vključenost otrok s posebnimi potrebami v javne vrtce Mola povzročila povečane stroške. "Želimo pa si in ves čas spodbujamo ministrstvo za šolstvo, da bi, tako kot so prevzeli dodatne stroške za razvojne oddelke, ki so seveda mnogo dražji kot redni oddelki, prevzeli tudi stroške za otroke s posebnimi potrebami v rednih oddelkih," je pozvala.

Predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol in ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek pa je dejala, da so osnovne šole pripravljene na novo šolsko leto, kljub pomanjkanju kadra pa se bodo potrudili zagotoviti optimalno kakovost pouka.

"Marsikateri ravnatelj danes še išče ustreznega učitelja, manjkajo učitelji matematike, fizike, tehnike, računalništva, razrednega pouka. Čakamo ministrstvo, da bo odgovorilo, ali lahko zaposlimo študente, ki so tik pred zaključkom svojega študija," je opozorila. Urbančič Jelovškova je dejala, da bodo poskrbeli za varno, spodbudno učno šolsko okolje, ki krepi zdravje in zmanjšuje neenakosti.