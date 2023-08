V Franciji bodo v šolah prepovedali abaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sekularizem pomeni svobodo emancipacije skozi šolo. Ko vstopiš v razred, ne bi smel na prvi pogled ugotoviti, katere veroizpovedi so učenci," je dodal francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal. Foto: Guliverimage

Dekleta z začetkom novega šolskega leta v francoskih šolah ne bodo smela več nositi abaj, tradicionalnih muslimanskih oblačil, podobnih ogrinjalom, je v nedeljo sporočil francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal. Kot je pojasnil, naj bi ta oblačila kršila sekularno zakonodajo na področju izobraževanja. V šolah je že od 2004 prepovedano "nošenje simbolov in oblačil, s katerimi učenci kažejo svojo versko pripadnost". To vključuje križe, judovske kapice in islamske naglavne rute.