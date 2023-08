Veselo in brezskrbno v vrtec in šolo

Medtem ko morda še vedno uživate na počitnicah ali pa v mislih še poležavate na plaži, vas moramo opozoriti, da sta vrtec in šola tik pred vrati. Da bo vrnitev v rutino prihajajočega šolskega leta čim lažja, so v Baby Centru na enem mestu zbrali izdelke, s katerimi boste svoje male nadobudneže hitro in ugodno opremili za nove podvige.

Popoln izbor torb in nahrbtnikov

Vabijo vas, da pobrskate med kakovostno in ugodno ponudbo vrtčevskih nahrbtnikov in šolskih torb za prvošolce , ki so vse do 5. 9. na voljo s kar 20-odstotnim popustom. Otroke seveda najbolj pritegnejo zabavni vzorci in priljubljeni liki, starši pa boste lahko v prvi vrsti poskrbeli za pravilno izbiro torb in nahrbtnikov iz kakovostnih in trpežnih materialov, s praktičnimi predali in premišljenim dizajnom. Čudovite barvne kombinacije bodo najmlajšim v veselje in ponosno jih bodo nosili po vrtčevskih in šolskih hodnikih, pa tudi po mestnih ulicah.

Kakovostni nahrbtniki za vrtčevske otroke in prvo triado.

Vse za v torbo na enem mestu

Med ponudbo Baby Centra boste odkrili pester nabor različnih drobnarij in potrebščin, ki pridejo prav skozi vse šolsko leto. Izbirajte med peresnicami različnih velikosti in skupaj s svojim malčkom izberite najljubši motiv. Napolnite jo z barvicami, flomastri, svinčniki in pisali. Za spodbujanje ustvarjanja, branja in pisanja pa izberite posebne učne in kreativne sete.

Peresnice in vse, kar sodi vanje, kreativni seti ter pripomočki za branje in pisanje.

Nova oblačila za nove podvige

Tudi otroci radi pokažejo svoj modni slog in gotovo ga boste našli med novimi kolekcijami otroških oblačil Original Marines, S. Oliver in Cool Club. Ne spreglejte široke ponudbe osnovnih kosov oblačil Lucky Kiddo – majic, pajkic ali trenirk – ki so vam ob nakupu dveh ali več kosov na voljo s kar 20-odstotnim popustom. To je odlična priložnost, da si pravočasno naredite zaloge za brezskrbne dni v vrtcu.

Da bodo prvi koraki v nove dogodivščine še lahkotnejši, pa izberite udobne športne copate Adidas ali čevlje priznanih blagovnih znamk, kot so Geox, Froddo, Superfit. Poleg oblačil in obutve so v Baby Centru poskrbeli tudi za različne praktične izdelke, kot so pisani dežniki in igrivi dežni plašči, gumijasti škornji za sprehod po lužah, ter celo vrsto dodatkov, ki bodo vašim najmlajšim prišli še kako prav.

Copati za vse okuse in velikosti

V fizičnih trgovinah Baby Center ter njihovi spletni trgovini so letos poskrbeli za izjemen nabor copat za vrtec, šolo, domačo uporabo ali posebne šolske dejavnosti – vse do velikosti 36! Bosa Noga, Froddo, Kidzz, Superfit, pa mehki tekstilni copatki Snugi in usnjeni copati Rolly ter Baobaby.

Starši namreč z izbiro primerne obutve veliko pripomoremo h kakovostnemu razvoju stopalnih struktur in lokov, občutka gibanja v prostoru, pa tudi h kakovosti motorike in otrokovih gibalnih sposobnosti. Copatki Snugi so idealna izbira, če želite posnemati bosonogo hojo. So kot nalašč za otroke vseh starosti, prilegajo se stopalu, otrok jih enostavno obuje. Ker so zelo mehki in podplat zelo prožen, otroka ne ovirajo pri igri na tleh. Zaradi svoje sestave mu dajejo občutek ugodja, zračnosti in lahkotnosti. Pa vendar nekateri starši raje izberejo copatke, ki bolje zaščitijo pred umazanijo, vlago, mrazom, hkrati pa zagotavljajo pogoje za naraven razvoj stopal. Taki so copati Bosa Noga z edinstvenim podplatom Softflex. Copatki zagotavljajo blaženje, stabilno oporo za peto, zaščito prstov z usnjeno kapico, zahvaljujoč anatomskemu usnjenemu vložku pa je zagotovljen tudi pravilen razvoj stopala.

Udobna obutev in copati, tudi do velikosti 36.

Je otrok prerasel avtosedež? Preverite!

V počitniškem času lahko otroci pridobijo precej dodatnih centimetrov, zato preverite, ali avtosedež še ustreza velikosti vašega nadobudneža. To je namreč zelo pomembno za zagotavljanje varnosti, zato se, če niste prepričani o primernosti vašega avtosedeža, oglasite v najbližji trgovini Baby Center. Strokovno vam bomo priskočili na pomoč, predstavili izjemno ponudbo, pa tudi cenovno dostopen izbor.

V Baby Centru najdete največjo izbiro vrhunskih avtosedežev.