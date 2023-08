Zabavno vrnitev v šolske klopi pospremili tudi znani Slovenci

Oglasno sporočilo

Svet igrač v Sloveniji je bogatejši za dve specializirani trgovini z igračami in šolskimi potrebščinami XS Igrače , ki sta zadnji konec tedna v avgustu poskrbeli, da bo vrnitev v šolske klopi še bolj zabavna. Razigranost in čarobnost sta zaznamovali dogodek BACK TO SCHOOL, ki je preteklo soboto potekal v Celju in Ljubljani.

Foto: Črt Piksi

Mednarodna veriga z izdelki vrhunske kakovosti XS Igrače je po več kot 50 trgovinah v Evropi konec lanskega leta svoj novi dom našla tudi v Sloveniji in po prvi trgovini v Citycentru Celje prejšnji mesec svoja vrata odprla še v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark. Zadnji konec tedna v avgustu so vse obiskovalce v Ljubljani in Celju presenetili s številnimi zabavnimi aktivnostmi, nagradno igro in popusti, s katerimi bo vrnitev v šolske klopi še bolj zabavna.

Na rdeči preprogi tudi Spiderman in Elza

Trgovini XS Igrače v Celju in Ljubljani sta se na sobotno popoldne spremenili v pravo čudežno kraljestvo, kjer so se otroci na fotostojnici lahko fotografirali s pravljičnimi junaki, uživali v poslikavah obraza, svojo domišljijo pa izkazali na ustvarjalnih delavnicah s plastelinom. Ni manjkala niti rdeča preproga, v vlogi manekenov pa so se izkazali Spiderman in Elza ter člani plesne šole Bast, ki so priredili pravo modno revijo in plesno hip hop poslastico za vse obiskovalce.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Preprosto nazaj v šolo. Z igro in popusti!

Vabljeni, da se skupaj z nami potopite v svet igrač, šolskih potrebščin, rolerjev, družabnih iger in pripomočkov za športne aktivnosti. V pestri ponudbi XS Igrače boste našli številne svetovne blagovne znamke Hasbro, Mattel, LEGO, MGA, Spin Master, Jazwares in Bruder, Moose, Schleich, TY in druge. Poleg igrač trgovina ponuja raznoliko izbiro šolskih pripomočkov. Ne zamudite akcije BACK TO SCHOOL ZNIŽANJE s 35-odstotnim popustom na celoten šolski program, ki traja do 15. septembra. Obiščite trgovino XS Igrače v Cityparku Ljubljana ali Citycentru Celje in poiščite šolske potrebščine po najboljših cenah za uspešen začetek novega šolskega leta.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

O podjetju:

Biblusi Group je eden največjih trgovcev na drobno v Gruziji in v skladu s strategijo mednarodne širitve načrtuje, da bo v Sloveniji v prihodnje odprl od deset do 15 trgovin.

Naročnik oglasnega sporočila so XS Igrače.