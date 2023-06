Ljubljansko mestno redarstvo širi mrežo samodejnih merilnikov hitrosti po prestolnici. Z novim javnim naročilom iščejo dobavitelja dodatnih treh ohišij in enega merilnika hitrosti, ki se bo pridružil obstoječim petim. Lokacij za merjenje hitrosti bo po novem že 21.

Glede na napovedi bosta dve novi lokaciji za merjenje hitrosti na prenovljeni črnovaški cesti, katere prenova se bliža h koncu.

Zaradi vse več lokacij merjenja hitrosti število ugotovljenih prekoračitev v zadnjih letih skokovito narašča. Če so leta 2018 ujeli dobrih 30 tisoč prehitrih voznikov, je ta številka lani po podatkih letnega poročila redarstva narasla že na 56 tisoč. Pri več kot polovici zaznanih kršitev so vozniki hitrost prekoračili za do deset kilometrov na uro, je pa bilo tudi 1.800 primerov, ko so hitrost prekoračili za dvajset in več kilometrov na uro.

Največ kršitev na Cesti v Mestni log

Največ, kar 11.240 kršitev so zaznali na Cesti v Mestni log 45, po pogostosti kršitev so zelo visoko tudi lokacije Bohoričeva 15, Aljaževa ulica 45 in Kajuhova cesta.

Ohišja, v katerih so izmenično nameščene stacionarne samodejne merilne naprave, so trenutno nameščena še na Celovški cesti 269, Cesti Dolomitskega odreda 94, Dolenjski cesti 43, Roški cesti 17, Slovenčevi ulici 15, Slovenski cesti 36, Zadobrovški cesti 55, Samovi ulici 9, Opekarski cesti 11, Poti Rdečega križa (pri naslovu Ježkova ulica 5), Cesti dveh cesarjev 32, Cesti dveh cesarjev 104B in Tržaški cesti 74.

Polega stacionarnih radarjev ljubljanski mestni redarji za lov na prehitre voznike uporabljajo tudi dve vozili s samodejno merilno napravo.