Slovenci razvijajo nove sisteme za policijo in mestne redarje

Policija skupaj z ministrstvom in ljubljanskim mestnim redarstvom organizira hackathon, kjer bodo občani in občanke sodelovali v tehnološkem izzivu in iskali nove digitalne rešitve s področja varnosti in mobilnosti. Cilj hackathona je pridobivanje funkcionalnih idej in digitalnih rešitev s področja varnosti in mobilnosti v najširšem pomenu besede.

Hackathon organizirajo policija, mestno redarstvo Ljubljana in ministrstvo za javno upravo. Foto: Gašper Pirman

Iskanje rešitev s pomočjo državljanov in tehnologije

Cilj hackathona je pridobivanje funkcionalnih idej z uporabo tehnologij za mobilne storitve za "Mojo varnost in mobilnost". Policijo, Najboljše tri skupine čakajo denarne nagrade. Zmagovalec hackathlona bo dobil 2.500 evrov, drugouvrščeni 1.500 evrov in tretje uvrščeni 1.000 evrov. Foto: Gašper Pirman mestno redarstvo in ministrstvo za javno upravo zanima pogled s strani državljana in njegove varnosti. Z drugačnim pristopom in skupaj z ljudmi bi radi ugotovili, kako bi lahko še bolje služili ljudem ter zagotavljali večjo varnost.

Hackathon bo potekal v dveh delih. V prvem delu, ki bo 5. in 6. oktobra 2019 v obliki dvodnevnega izziva, bodo udeleženci s pomočjo mentorjev pripravili idejno zasnovo informacijske rešitve. Na zaključnem dogodku v drugem delu, ki bo potekal 22. oktobra 2019, bo najboljših šest ekip predstavilo svoje rešitve in občinstvo bo izbralo najboljše tri ekipe, ki jim bomo glede na uvrstitev podelili nagrade.

S pomočjo tehnologije in s svežimi idejami bodo državljani pomagali na drugačen in svež način pokazati, kaj potrebujejo, kaj pogrešajo in kako bi policija lahko še bolje opravljala svoje delo. Ker sodobna tehnologija odpira številne rešitve, ki bi jih lahko uporabili pri medsebojni povezanosti prebivalcev in policije. Zamisli si različne varnostne situacije, v katerih bi se lahko znašel ti, tvoj prijatelj, otrok, sodelavec, mama, oče ali babica, ter na kakšen način bi lahko sodobna tehnologija pomagala pri reševanju takih situacij.

Ekipe bodo tako na prvem takšnem hackathonu iskale odgovore in snovale rešitve: