Incident v ljubljanski Šiški: redar obračunal s kolesarjem #video

V sredo se je v Šiški v Ljubljani zgodil incident, v katerega sta bila vpletena mimoidoči kolesar in delavec mestnega redarstva, poročajo Slovenske novice. Bližnji stanovalec je obračun med redarjem in občanom tudi posnel.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako je ljubljanski mestni redar na tla zbil mimoidočega kolesarja, na pomoč pa sta mu nato priskočila še dva sodelavca.

Kolesar kršil javni red in mir, redar zato uporabil prisilno sredstvo

Kot so za Slovenske novice pojasnili na Mestnem redarstvu Ljubljana, je zaradi nesodelovanja v postopku redar uporabil prisilno sredstvo: "V konkretnem postopku je bilo zadržanje odrejeno zaradi kršitev določb nedostojnega vedenja po zakonu o varstvu javnega reda in miru, in sicer zaradi prepiranja, vpitja in hudega žaljenja pooblaščene uradne osebe. Zaradi nesodelovanja v postopku je redar uporabil prisilno sredstvo. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov bodo sproženi vsi postopki, skladno z veljavno zakonodajo."

Policija preverja okoliščine

O dogodku v Šiški je bila obveščena tudi policija. Kot so pojasnili za omenjeni medij, se je dogodek zgodil nekaj po 8. uri, mestni redarji so poklicali policijo in prosili za pomoč pri postopku z občanom: "Ob prihodu posredovanje policistov ni bilo potrebno, bodo pa naknadno preverjene še posamezne okoliščine postopka in po ugotovljenih dejstvih izvedeni ustrezni postopki." Kakšne bodo sankcije tako še ni znano.