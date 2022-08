Tragična nesreča po tem, ko je že podrl drevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S policijske uprave Celje so sporočili, da je v ponedeljkovi nesreči na območju Topolšice 65-letni moški umrl zaradi poškodb pri sečnji v gozdu. Tuja krivda je izključena.

Nekaj po 17. uri so celjske policiste obvestili, da se je na območju Topolšice pri delu v gozdu smrtno ponesrečil 65-letni moški.

Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je moški opravljal sečnjo v gozdu. Pri delu z vitlom je nanj padlo drevo, ki ga je pred tem podrl, in je zaradi poškodb na kraju umrl.

Tuja krivda je izključena, policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policijske uprave Celje.