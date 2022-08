Hrvaška: šef kabineta podpredsednice vlade zbil otroka in pobegnil

Na Hrvaškem je šef kabineta podpredsednice vlade v petek pod vplivom alkohola z avtomobilom trčil v otroka in pobegnil s kraja nesreče. Ujela ga je skupina občanov, ki je vozila za njim. Predali so ga na zaslišanje k nadzorniku pripora, piše Dnevnik.hr.

Doznajemo kako se Dalibor Šemper branio: ‘Znam da sam sletio s ceste i udario znak, ali...‘https://t.co/RNrdg6jhM8 pic.twitter.com/WoElqdq8jd — Jutarnji List (@jutarnjihr) July 31, 2022

Daliborja Šemperja, vodjo urada podpredsednice vlade, so v nedeljo zjutraj privedli na zaslišanje v Karlovcu, potem ko je v petek zvečer z avtomobilom zbil desetletnega dečka in nato odpeljal s kraja dogodka, ne da bi otroku nudil pomoč.

"Obstaja utemeljen sum, da je 45-letni osumljenec v Štikadi vozil osebni avtomobil suzuki vitara v nasprotju z določili zakona o varnosti cestnega prometa," so navedli v sporočilu. Osumljenec je v času nesreče vozil pod vplivom alkohola. V krvi je imel najmanj 0,94 g/kg alkohola, so še zapisali.

Sumijo, da se zaradi stanja, v katerem ni bil sposoben sodelovati v prometu, ni mogel premikati po sredini zaznamovanega prometnega pasu, zato je zavil na nasprotni del vozišča, nato pa zunaj vozišča in s prednjim levim delom osebnega avtomobila trčil v dečka, ki se je zunaj vozišča vozil nasproti. Otrok je zaradi udarca hudo telesno poškodovan.

Deček ima zlomljeno desno roko in obe nogi

"Dobro je, drži se, kolikor lahko. Zdaj je stabilen, operiran je, bomo videli, kaj bo naprej. Zdaj je pri zavesti, ima zlomljeno desno roko in obe nogi," je dečkov oče povedal za 24 sata.

V času nesreče se je deček na travniku igral s sestro. "Ta tip je zbežal. Slišal sem pok. Živim v bližini, slišal sem kričanje njegove sestre. Takoj sem posumil, da je nekaj narobe. Šel sem tja in videl, kaj se je zgodilo. Bil je pri zavesti," je še povedal oče.

Mama je za Jutarnji list povedala, da je sina po nesreči držala v naročju in prosila boga, da bi preživel. Povedala je tudi, da se je nesreča zgodila kakšnih 50 metrov od domače hiše in da je sestra ponesrečenega dečka kričala vozniku, naj ustavi.

Zaustavila ga je skupina občanov, ki je vozila za njim

Zaustaviti ga je uspelo občanom, ki so vozili za Šemperjem. "Vozili smo približno dvajset metrov za suzukijem in opazili, da tava po cestišču. Poskušali smo ga opozoriti, a se ni odzval. V nekem trenutku je popolnoma izgubil nadzor in zapeljal na nasprotno stran ceste. Tam so hodili trije otroci. Dvema se je uspelo izogniti, tretjega je zadel," je povedal eden od občanov.

Povedal je še, da se je voznik na kratko ustavil, nato pa nadaljeval proti avtocesti. Mladeniča sta mu še naprej sledila in ga po nekaj kilometrih dohitela ter uspešno ustavila.

Podpredsednica vlade: Za nesprejemljivo dejanje ni opravičila

Podpredsednica vlade Anja Šimpraga se je zahvalila občanom, ki so ga ujeli, in se opravičila, poroča Dnevnik.hr. "Za nesprejemljivo dejanje ni opravičila," je dejala in potrdila, da gre za vodilnega javnega uslužbenca, torej vodjo njenega urada.

"Dala bom pobudo za njegovo razrešitev z mesta vodje urada. Takoj ko smo izvedeli za to informacijo, smo se obrnili na dečkovo družino in jim izrazili obžalovanje, ker ni opravičila za to nesprejemljivo dejanje. Najpomembnejše v tem trenutku je, da je dečkovo stanje stabilno. Želimo mu čimprejšnje okrevanje. Hvala zdravstvenim delavcem KBC Zagreb, ki skrbijo za njegovo stanje," je sklenila.