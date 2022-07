Grozljiva tragedija: helikopterski propeler obglavil mladega turista

Za 21-letnega britanskega turista so se počitnice na grškem otoku Mikonos končale tragično. Potem ko je z bratom in sestro na letališču čakal zasebni helikopter, ga je udaril propeler. Kljub takojšnji pomoči reševalcev je fant na kraju nesreče umrl.

British tourist dies after being struck by helicopter blades in Greece https://t.co/LWyTIWkD4r pic.twitter.com/BmFBm0RKrI — Daily Mail Online (@MailOnline) July 26, 2022

Mlad britanski turist je umrl v grozljivi nesreči, njegovo telo so razrezale lopatice helikopterskega propelerja, piše Daily Mail. Skupaj z njim sta na zasebni helikopter čakala brat in sestra, medtem ko so starši potovali v drugem helikopterju. Po poročanju Daily Maila je 21-letnik hodil za helikopterjem bell 407, medtem ko je bil motor še vključen.

Reševalci so nemudoma odhiteli na kraj nesreče in pomagali fantu, a je bilo žal prepozno.

Aretirali so pilota

Pilota so aretirali zaradi obtožb uboja, policija pa je pridržala tudi dva zemeljska tehnika. Preiskovalci še vedno preiskujejo okoliščine nesreče.

Policija je povedala, da se rotor vrti še približno dve minuti po izklopu motorja. Če pilot prej pritisne gumb, pa se lahko ustavi v 50 sekundah.

"Govorimo o tragediji, tragediji brez primere, ki se nikoli ne bi smela zgoditi," so dejali policisti.

Drugi helikopter, v katerem so potovali starši žrtve, je bil blizu. Da starši ne bi bili priča tragični nesreči, je pilot nenačrtovano pristal na mednarodnem letališču v Atenah.