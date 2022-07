V nesreči v Premogovniku Velenje 12 ranjenih

V Premogovniku Velenje je sinoči prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodovanih 12 rudarjev. Vsi so bili napoteni v Zdravstveni dom Velenje, reševalni ekipi rudnika pa k sreči ni bilo treba posredovati, saj so vsi rudarji iz jame prišli sami, so sporočili iz Premogovnika Velenje.