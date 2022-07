Grozljiva nesreča na koncertu, eden od nastopajočih je v kritičnem stanju #video

Med četrtkovim koncertom hongkonške fantovske skupine Mirror je ogromen videozaslon padel na oder. Padel je na skupino plesalcev. Najmanj dva sta poškodovana, eden od njiju huje.

Hongkonški mediji so med drugim sporočili, da so bili poškodovani tudi trije obiskovalci v občinstvu.

"Šokiran sem," je dejal vodja Hongkonga John Lee. "Izražam sočutje poškodovanim in upam, da bodo kmalu okrevali."

Vlada bo raziskala in pregledala varnostne postopke za zaščito izvajalcev, osebja in javnosti, je dodal.

From the accident, -the government of Hong Kong has ordered the upcoming concerts to be suspended until safety has been ensured.🙏🏻

-the injured are currently being treated at the hospital pic.twitter.com/6MJO7Oxmmc