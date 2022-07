Dramatičen trenutek pri gradnji Pelješkega mostu: Kitajci so bili šokirani

Da bi zagotovili čim večjo stabilnost Pelješkega mostu, katerega slavnostno odprtje poteka danes, so v prvi fazi gradnje 25 metrov globoko v morsko dno zabili 148 posebnih stebrov, imenovanih piloti. Zadnjega so v morsko dno zabili junija leta 2019. Uspešen zaključek prve faze so proslavili z ognjemetom, a slavje se je hitro končalo. Ugotovili so namreč, da se je v cevi enega od pilotov zataknila glava vrtalnika in ga poškodovala. Obseg in podrobnosti škode so bile jasne šele, ko so se v globino spustili potapljači.

Kako su splitski ronioci zapravo spasili most: ‘Nitko na svijetu tako nešto nije napravio‘https://t.co/wRSsAvCidZ pic.twitter.com/KDUwrOG2dS — Jutarnji List (@jutarnjihr) July 26, 2022

Spustili so se 50 metrov v globino in videli le temo. "Samo z otipom smo lahko ugotovili, da je prišlo do deformacije pilota," so povedali. Pilot se je ob trku z vrtalnikom upognil za dva metra. Kitajci so bili ob novici šokirani, saj niso vedeli, kaj storiti.

Projektant, Slovenec Marjan Pipenbacher, je jasno povedal, da je treba pilot učvrstiti, drugače bo ogrožena stabilnost mostu. Ker odstranitev obstoječega pilota in zamenjava ni prišla v poštev, so sklenili, da bodo deformirani del odstranili s pomočjo metode rezanja, ki pa je zaradi elektrolize (ločevanja kisika in vodika) izjemno nevarna za življenje potapljačev.

Pri reševanju mostu je sodelovalo 15 oseb

Vodja potapljačev Bojan Martić je za Jutarnji list povedal, da je potapljače, ki bi opravili to zelo zahtevno delo, iskal po celi Evropi. Povpraševanja je poslal na več kot 70 naslovov, javilo pa se jih je le pet. Na koncu je ekipa, ki je rešila Pelješki most, štela 15 ljudi. V ekipi sta bila še Dalibor Prikaski kot vodja operacije in Jakov Zelenčić kot podvodni rezač. Sodeloval pa je celo Nikša Kaleb, znani hrvaški rokometni reprezentant.

Kitajci so zamisel o rezanju zavrnili, Martić pa je nato predlagal rezanje z eksplozijami. Ker z rezultati niso bili zadovoljni, so dela na mostu zastala. Po treh mesecih dela so deformirani del končno odrezali. V odrezan kos so potapljači naredili luknjo, da ga je žerjav lahko spravil na kopno, kar je zaradi številnih težav trajalo deset dni.

Dela so bila končana konec septembra 2020 in sledilo je olajšanje. Gradnja mostu se je lahko nadaljevala. "Nihče na svetu še ni naredil česa takega. Hvaležen sem, da so potapljači brez ene same poškodbe prestali to smrtno nevarno avanturo," je poudaril Martić.

Gradnja Pelješkega mostu se je končala konec januarja letos po natanko 1.277 dneh. Foto: STA