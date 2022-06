Znano je, kdaj bodo odprli pelješki most

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gradbeniki morajo končati še nekatere povezovalne ceste in tehnično zahtevno stonsko obvoznico. Foto: STA

Na Hrvaškem bodo most na polotok Pelješac in 25 kilometrov povezovalnih cest uradno odprli 26. julija, je razkril hrvaški časnik Večernji list. Slovesnega odprtja mostu se bodo po pisanju časnika udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nekateri drugi visoki evropski predstavniki.