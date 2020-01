Slovenske vojake bodo evakuirali iz Iraka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za obrambo je zaradi iranskega napada na letališče v Erbilu v Iraku sprejelo odločitev za evakuacijo šestih pripadnikov Slovenske vojske z območja delovanja. Evakuacija bo izvedena skupaj z nemškimi partnerji, so sporočili z obrambnega ministrstva. Vsi slovenski vojaki se sicer počutijo dobro.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je po iranskem napadu na ameriški vojaški oporišči v Iraku slišal s slovenskimi vojaki, ki so nameščeni v Erbilu. "Srečni smo, da ste živi in zdravi," jim je po videokonferenci dejal Pahor.

Po celonočni izmenjavi informacij se je pred 6. uro zjutraj sešel z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem, s katerim sta se posvetovala o razmerah v Iraku.

Evakuacijo bodo izvedli skupaj z nemškimi partnerji

Ministrstvo je nato sprejelo odločitev za evakuacijo šestih pripadnikov Slovenske vojske 3. kontingenta na misiji Neomajna odločenost z območja delovanja. Evakuacija bo izvedena skupaj z nemškimi partnerji, so sporočili z ministrstva. Z odločitvijo je Erjavec seznanil tudi predsednika vlade Marjana Šarca.

Slovenski vojaki med napadom v zaklonišču v bazi

Vsi pripadniki Slovenske vojske se sicer počutijo dobro, med napadom na letališče v bližini baze Stefan v Erbilu so bili v zaklonišču v bazi, je še potrdilo obrambno ministrstvo.

Cerar pozval k zmanjševanju napetosti

Odločitev je na Twitterju pozdravil tudi zunanji minister Miro Cerar. "Pomembno je, da vojaki niso poškodovani in se počutijo dobro. Vse strani ponovno pozivam k zmanjševanju napetosti. S ciljem usklajenega delovanja EU se bom v petek udeležil tudi izrednega zasedanja FAC," je zapisal.