Na Kosovu aretirali podpornico Irana: "Maščevanje mora biti obvezno"

Kosovsko tožilstvo pravi, da je Ikballe Berisha Huduti v zdaj že ukinjeni proislamski skupini na Facebooku kritizirala ZDA zaradi uboja iranskega generala Kasema Solejmanija, ki so ga ameriške sile v napadu z droni v Iraku ubile prejšnji teden. "S tem ko ste ubili gospodarja hiše in vse preostale družinske člane, mora biti maščevanje obvezno in ne sme imeti nobenih meja," je zapisala Hudutijeva, ki je Solejmanija označila za "velikega človeka".

Po poročanju Fox News uporabnica zdaj trdi, da so bile njene izjave vzete iz konteksta, je pa s Facebooka izbrisala določene svoje objave. Kot naj bi policistom dejala Hudutijeva, je bila v preteklosti hvaležna Američanom za njihovo podporo Kosovu, tudi med vojno konec 90. let, ko je konflikt med Srbi in Albanci v tej nekdanji jugoslovanski republiki dosegel vrhunec.

Kosovski politični vrh podpira Američane

Ameriški uradniki trdijo, da je bil pokojni Solejmani, gre za generala elitnih enot iranske revolucionarne garde, odgovoren za smrt na stotine ameriških vojakov in da je nove napade načrtoval tik pred smrtjo. Na Kosovu, kjer je albansko prebivalstvo muslimanske veroizpovedi, so sicer številni visoki politiki podprli potezo ZDA, ki je usmrtila prej omenjenega generala.

I strongly support #US reaction against Iran’s activities in the Middle East that have caused terror, instability and global concern. We stand together in protecting our values and our way of life and in search of peace and security. — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 3 January 2020

"Močno podpiram ameriški odziv proti dejavnostim Irana na Bližnjem vzhodu, ki so povzročile teror, nestabilnost in globalno zaskrbljenost. Stati moramo skupaj ter varovati naše vrednote in naš način življenja v iskanju miru in varnosti," je prejšnji teden na Twitterju zapisal kosovski predsednik Hashim Thaci. Podoben zapis v podporo ZDA je na Facebooku delil tudi odhajajoči kosovski premier Ramush Haradinaj.