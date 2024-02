Slovenija mora nevrokirugu Dolencu nakazati skoraj 400 tisočakov

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je oktobra 2022 ugotovilo, da je bila nevrokirurgu Vinku V. Dolencu v postopku priznanja tuje sodne odločbe kršena pravica do poštenega sojenja, poroča Delo. Priznana mu je bila tudi povrnitev premoženjske škode, o čemer se je sodišče odločilo danes.

Slovenija bo morala Dolencu povrniti znesek, ki ga je do konca lanskega novembra že izplačal izraelskemu pacientu. Plačilo odškodnine mu je naložilo izraelsko sodišče, ko je pacient zaradi zapletov po operaciji možganskega tumorja pred dobrimi tridesetimi leti postal trajni invalid.

Kirurg Dolenc je sodbo neuspešno izpodbijal na domačih sodnih instancah, uspel je šele na ESČP. Vložil je pritožbo proti Republiki Sloveniji in za nastalo nepremoženjsko škodo zahteval pol milijona evrov. Sodišče je presodilo, da je zaradi priznanih izraelskih sodb nedvomno doživel stisko in razočaranje, a zahtevano vsoto ocenilo kot pretirano. Dodelilo mu je 9.600 evrov, povrnilo pa tudi precej nižje sodne stroške od zahtevanih.

Glede premoženjske škode pa je sodišče pozvalo državo Slovenijo in Dolenca, da v šestmesečnem roku po pravnomočnosti sodbe predložita svoja pisna stališča in morebiten medsebojen dogovor, nadaljnji postopek je sodišče zato zadržalo. Ker se je v zvezi s postopkom pojavilo vprašanje ustavnosti, je Državno odvetništvo na ESČP julija lani poslalo predlog, da zadrži odločitev o premoženjski škodi do odločitve ustavnega sodišča.

Foto: Guliverimage Stranki torej do lanskega junija nista dosegli sporazuma, zato je Dolenc na ESČP vložil svoje zahtevke za premoženjsko škodo. To je Dolencu dosodilo 390 tisoč evrov odškodnine, skupaj z morebitnim davkom za premoženjsko škodo. Slovenija mora znesek poravnati v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe.

Prav tako je ESČP Sloveniji naložilo obveznost da zagotovi, da Dolenčevo premoženje ne bo predmet nadaljnje izvršbe terjatve, ki izhaja iz sodb izraelskega okrožnega sodišča, poleg tega pa je država dolžna zdravniku povrniti tudi kakršno koli morebitno premoženjsko škodo po lanskem novembru, ki je nastala zaradi izvršitve sodbe izraelskega sodišča, so še zapisali v Delu.