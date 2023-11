Se v Sloveniji res bolj izplača biti keramičar kot nevrokirurg?

Prof. dr. Uroš Ahčan, priznani specialist za plastično rekonstruktivno in estetsko kirurgijo, je na predstavitvi svoje nove knjige postregel s precej kontroverzno izjavo, ki namiguje na to, da so pri nas keramičarji bolje plačani od nevrokirurgov. Preverili smo, kaj drži in kaj ne.

Prof. dr. Uroš Ahčan, specialist za plastično rekonstruktivno in estetsko kirurgijo, opaža, da se zaradi slabih zdravniških plač veliko zelo sposobnih kirurgov, ki danes rešujejo "ude in življenje", preusmerja na manj zahtevna in bolj donosna področja. Foto: Gaja Hanuna "Keramičar za kvadratni meter ploščic računa 80 evrov, nevrokirurg, ki gre z inštrumenti v možgane, pa je plačan 14 evrov na uro. To je brez dvoma iztočnica za razmislek, še zlasti ko se pogovarjamo o reformah," je opozoril Ahčan, ki opaža, da se zaradi slabih zdravniških plač veliko zelo sposobnih kirurgov, ki danes rešujejo "ude in življenje", preusmerja na manj zahtevna in bolj donosna področja, "kot je estetska kirurgija, ter v države, kjer so bolje plačani, na primer na Arabski polotok, kjer je estetska kirurgija v izjemnem porastu".

A če bi kirurg vendarle raje ostal v Sloveniji, se mu res bolj izplača, da gre polagat keramične ploščice, kot da ostane v svojem poklicu, kakor namiguje Ahčan? "Lahko poskusi," se ob vprašanju zasmeji Izidor Oblak, lastnik podjetja IMO izdelki za gradbeništvo iz Horjula, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo gradbenih izdelkov in je tesno povezano s številnimi keramičarji.

Več kot očitna razlika bruto in neto zneska

"Za začetek je pošteno povedati, da urna postavka 14 evrov, ki jo omenja zdravnik, za njegovega delodajalca pomeni 25 ali 28 evrov visok strošek," na več kot očitno razliko v bruto in neto plačah opozori Oblak.

Podatek o okvirnem zaslužku kirurga 14 evrov na uro sicer drži, a je ob tem treba dodati velik ampak. Najprej je treba opozoriti na omenjeno razliko v neto in bruto plači: kot so nam potrdili tudi na Zdravniški zbornici Slovenije, so višji zdravniki specialisti uvrščeni v 57. plačni razred (kmalu bodo lahko po dogovoru z zdravniškim sindikatom napredovali), mesečna plača v tem razredu pa znaša 4.138 evrov bruto ali 2.520 neto brez olajšav in vseh dodatkov. Če to neto plačo delimo s 174 urami, kolikor jih v povprečju opravijo delavci s 40-urnim tedenskim delovnikom, pridemo do številke slabih 14,5 evra na uro brez vseh dodatkov.

Izidor Oblak, lastnik podjetja IMO, se sprašuje, ali zdravnik osem ur na dan operira. Ker keramičar namreč na malici, kavi ali izobraževanju ne zasluži popolnoma nič, pravi. Foto: IMO izdelki za gradbeništvo

"A vemo, da imajo zdravniki tudi kup dopusta, ki je plačan. Drugo pomembno vprašanje je, ali govorimo o efektivnih urah. Če govorimo o urnih postavkah keramičarjev, je treba vedeti, da v to ne štejemo prevozov, bolniških dopustov, dopustov – gre za efektivne ure, kar je popolnoma drugače. Ali zdravnik na primer osem ur na dan operira? Keramičar namreč na malici, kavi ali izobraževanju ne zasluži popolnoma nič," opozarja Oblak.

Polaganje keramike od 22 do 25 evrov za kvadratni meter

In kakšni so zaslužki keramičarjev? Do nedavno je aktualne informativne cenike keramičarskih del na svoji spletni strani objavljala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, a zdaj so ti ceniki na razpolago samo na zahtevo. Kljub temu je na spletu mogoče najti precej svež cenik, po katerem se cene polaganja za bolj običajne dimenzije ploščic gibljejo od 21 do 40 evrov za kvadratni meter, pri večjih velikostih pa narastejo na skoraj sto evrov. Aktualni cenik OZS si lahko ogledate tu.

Oblak pravi, da polaganje keramike v povprečju stane od 22 do 25 evrov za kvadratni meter, je pa treba vedeti, da je precej odvisno tudi od velikosti prostora. "S polaganjem keramike v kopalnici na primer manj zaslužiš kot s polaganjem v bolj odprtem prostoru," pojasnjuje sogovornik iz podjetja IMO izdelki za gradbeništvo.

Ker je Ahčan primerjal domnevno urno postavko kirurga s ceno položenega kvadratnega metra keramike, nas je seveda zanimalo, koliko lahko keramičar zasluži na uro. "Če govorimo o urni postavki, lahko dober keramičar stranki zaračuna 30 evrov na uro. Dobiš pa tudi keramičarja, ki bo računal 15 evrov na uro, in verjetno najdeš takega, ki mu uspe na uro zaslužiti 80 evrov in več," pravi Oblak, ki pa opozarja, da to ne pomeni, da toliko tudi zasluži.

Mojster polaganja keramike: 16 evrov na uro

Če bi neto zaslužek zdravnika želeli vsaj približno primerjati z neto zaslužkom keramičarja, je treba narediti še nekaj izračunov. Oblak nam je pomagal s konkretnim primerom znanca, zelo dobrega mojstra polaganja keramike.

Pravi, da letno opravi okoli 2.400 ur dela, kdaj tudi po deset ur na dan in ob sobotah. Na leto zasluži okoli 60 tisoč evrov, a da če upošteva vse stroške amortizacije opreme in vozila, ure, ki jih opravi za oglede in izdelavo ponudb, računovodske stroške ter stroške prispevkov in dajatev, končni obračun pred dohodnino znaša 16 evrov na uro.

"Da ne govorimo o tem, da je v keramičarski branži celo ob zelo natančnem delu razmeroma velika možnost kakšnih reklamacij, ki jih mora sam pokriti. Da, obstajajo tudi nekateri keramičarji, ki so se specializirali za res zelo zahtevna dela večjih formatov in so si pridobili bogate stranke. Ampak ta mali segment je nekaj podobnega kot vrhunski zasebni kirurgi, ki za polurno operacijo očesa zaračunajo sedem tisoč evrov, s tem da podpišeš, da ne odgovarjajo za rezultat," pravi Oblak.