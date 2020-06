Sindikat vojakov se po pritožbi novinarke Carlove opravičuje Malalanu

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je na svoji spletni strani objavil opravičilo tržaškemu Slovencu Danielu Malalanu, da sta 7. maja dva slovenska vojaka pri opravljanju nadzora državne meje obravnavala nekoga, ki je ob dogodku prišel iz Trsta v Slovenijo preko državne meje.

Zavajajočemu poročanju medijev so nasedli tudi v SVS, saj so minulo sredo zapisali: "Nedvomno pa je o dogodku jasno, da je Tržačan kršil takrat veljaven ukrep prepovedi prehajanja državne meje, zaradi česar po našem vedenju še nihče zoper njega ni pričel z nobenim postopkom. Na podlagi njegove samoprijave o nezakonitem prehodu meje in kršenja naših in italijanskih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, bi pričakovali, da so postopki proti njemu že zaključeni."

A kot jih je kasneje na napako opozorila novinarka nacionalne televizije Evgenija Carl, to ne drži, ker sta slovenska vojaka obravnavala v Kozini prebivajočega Slovenca. Sindikat se Carlovi zahvaljuje za seznanitev o tem, da sta vojaka Slovenske vojske obravnavala v Sloveniji živečega Slovenca s prebivališčem v Kozini, ki je bil ob dogodku na sprehodu s svojo punco.

"Torej ne gre za nikakršen mednarodni incident, kot so tudi poročali mediji. Do mednarodnih razsežnosti je zaradi neljubega dogodka je prišlo po tem, ko je zaradi napačnega datuma 8. maja obrambni minister Matej Tonin javno pojasnil, da po zagotovilih Slovenske vojske in Policije tega dne na območju dogodka slovenskih vojakov s policisti ni bilo.

Po tem je italijanska poslanka Debora Serracchiani obvestila italijansko zunanje ministrstvo o "v povezavi z novicami o skrb vzbujajočih dogodkih na meji med Italijo in Slovenijo" ter da bo zunanjega ministra Luigija Di Maia pozvala, da zahteva pojasnilo slovenske vlade o vseh vidikih tega dogodka, ker je "nesprejemljivo, če držijo navedbe, da se v bližini naše meje gibljejo oboroženi pripadniki paravojaških struktur".

Po spremembi datuma domnevnega incidenta in opozorilu Carlove je jasno, da ni bilo mednarodnega incidenta, ker paravojaških struktur ob italijanski meji ni bilo in da sta vojaka v Sloveniji obravnavala v Sloveniji živečega Slovenca na sprehodu s punco," so sporočili iz sindikata vojakov.

V včerajšnji oddaji Politično s Tanjo Gobec se je načelnik generalštaba Slovenke vojske Robert Glavaš strinjal, da vojak v mirnem času ne sme uperiti orožja proti civilistu. Pojasnil je, da so vojaki včasih nosili puške na hrbtu, danes pa predvsem na prsih.

"Verjamem, da lahko nekdo, ki prvič vidi vojaka s puško na prsih, različno interpretira dogodek. Ampak o tem ne želim zdaj govoriti. Pustimo času čas. Zavzel se bom, da bo prišlo do epiloga. Potem bomo javnosti tudi sporočili kakšne so ugotovitve preiskave oziroma kakšni so naši pogledi na celoten dogodek," je dejal Glavaš.